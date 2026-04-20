Страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків: виплати до 250 000 грн

На Finance.ua з’явився новий важливий продукт від страхової компанії «Країна» — страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків . Це захист, створений з урахуванням сучасних реалій.

Що таке страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків

Це страхування, яке дбає про вашу фінансову безпеку у критичних ситуаціях та працює навіть тоді, коли травмування спричинене воєнними діями. Поліс забезпечує грошову підтримку у разі поранень, втрати працездатності чи інших трагічних наслідків, пов’язаних як із побутовими травмами, так і з обстрілами чи бойовими діями.

Поліс діє на всій території України. Більш того, захист поширюється на волонтерів, військових та медиків, які перебувають у зонах підвищеної небезпеки.

Що покриває поліс

Цей поліс допомагає у разі нещасних випадків як у побуті, так і під час воєнних дій та покриває:

травми та переломи;

госпіталізацію;

інвалідність;

загибель.

Кому підходить

Продукт створений для людей, що живуть і працюють в умовах підвищених ризиків:

Дорослі та діти віком від 1 до 64 років.

Працівники фізичних професій: будівельники, робітники виробництва, сільського господарства, комунальних служб.

Військові та силовики: військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, рятувальники, прикордонники, медики.

Ті, хто працює в зонах підвищеної небезпеки: журналісти, волонтери, учасники територіальної оборони.

Вартість залежить від категорії застрахованої особи та обраної страхової суми.

