Страхування від нещасних випадків з покриттям воєнних ризиків: виплати до 250 000 грн
Що покриває поліс
- травми та переломи;
- госпіталізацію;
- інвалідність;
- загибель.
Кому підходить
- Дорослі та діти віком від 1 до 64 років.
- Працівники фізичних професій: будівельники, робітники виробництва, сільського господарства, комунальних служб.
- Військові та силовики: військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, рятувальники, прикордонники, медики.
- Ті, хто працює в зонах підвищеної небезпеки: журналісти, волонтери, учасники територіальної оборони.
