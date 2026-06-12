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Більше можливостей: 001k. bot виходить за межі Telegram

001k.bot оголошує про запуск веб-версії, розширюючи можливості роботи з продуктом за межами Telegram. Новий веб-інтерфейс об’єднує ключові функції сервісу в одному кабінеті, спрощує навігацію та робить роботу з платформою зручнішою.

До цього взаємодія з 001k.bot була зосереджена всередині Telegram-бота. Такий формат залишається важливою частиною продукту й надалі, але тепер користувачі отримують додатковий рівень зручності: повноцінний веб-кабінет з ширшим оглядом, швидким доступом до ключових функцій та комфортнішою роботою з інтерфейсом.

«Telegram залишається важливою частиною користувацького досвіду 001k. bot, але зі зростанням продукту ми побачили потребу в окремому веб-просторі — зручнішому для керування, налаштувань і масштабування сценаріїв використання. Веб-кабінет став логічним кроком у розвитку платформи», — зазначає команда 001k.bot.

Запуск веб-кабінету — це не просто оновлення інтерфейсу, а важливий крок у розвитку екосистеми 001k.bot. На честь запуску веб-версії команда підготувала спеціальну пропозицію для користувачів: своп USDT → USDC доступний з 0% комісії

Пропозиція особливо актуальна для користувачів у ЄС, які отримують дохід у USDT і на тлі обмежень MiCA шукають простий спосіб перейти на USDC. У 001k своп USDT → USDC доступний швидко, без комісії та в один клік — без зайвих дій і додаткових витрат на обмін.

Веб-кабінет доповнює звичний формат роботи через Telegram і надає користувачам більше можливостей для керування своїми активами.

Доступні функції веб-версії 001k. bot:

миттєві свопи криптовалют за найкращими курсами;

AML-перевірка адрес та транзакцiй;

безпечний вбудований гаманець з генерацією адрес в один клік;

offchain-транзакції — внутрішні перекази без комісій;

свопи за лімітною ціною;

вивід гривні;

мульти-відправалення коштiв;

3-рівнева реферальна програма;

повна інтеграція через API для бізнесу.

Про 001k. bot

001k.bot — сучасна криптофінансова платформа для обміну, зберігання та управління цифровими активами з вбудованим гаманцем. Сервіс пропонує швидкі свопи за найкращими ринковими курсами, лімітні ордери, offchain-транзакції, надійне зберігання активів і багаторівневу реферальну програму.

Запущений як Telegram-бот, 001k.bot тепер доступний у повноцінній веб-версії — зручному й незалежному сайті, який працює в будь-якому браузері без застосунків і месенджерів.

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