Як не потрапити на гачок недобросовісних страховиків (поради юристів) Сьогодні 19:00 — Страхування

Як не потрапити на гачок недобросовісних страховиків (поради юристів)

Страховики нерідко використовують правовий статус війни як інструмент для відмови у виплатах.

Річ у тім, що Торгово-промислова палата України ще у лютому 2022 року офіційно підтвердила: військова агресія росії є форс-мажором. Якщо у вашому договорі воєнні дії вказані як «виняток» або «форс-мажор», страхова може відмовити у виплаті цілком законно.

«Слід уважно читати договір страхування, де має бути чітко прописано: форс-мажорні обставини, зокрема військові дії, не є підставою для відмови у виплаті за даним ризиком. Якщо такого формулювання немає — поліс фактично не працює», — розповіла у коментарі Finance.ua адвокат, керуюча Адвокатським бюро «Анни Даніель», кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Адвокатка також звертає увагу на територіальний аспект: страхове покриття, як правило, не поширюється на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження.

Перелік таких територій визначає Постанова КМУ № 1364. Це означає, що якщо ваше місто потрапило до переліку зон активних бойових дій, страхова може відмовити навіть у виплаті за звичайне ДТП.

«Вимагайте від страховика чітких дефініцій, що відповідають сучасним реаліям. Звичайне ОСЦПВ чи базове каско не покривають пошкодження від уламків дронів, ракет або роботи ППО. Щоб реально захистити авто, необхідно оформити спеціальне розширення до каско — і переконатися, що його умови не суперечать одна одній», — підкреслює юристка.

Як не помилитися з вибором страховки

Найпоширеніша помилка під час вибору страховки — орієнтуватися лише на ціну, каже адвокат Ігор Тарасенко. Дешевий поліс із великою франшизою може виявитися абсолютно невигідним у реальній ситуації: формально страховка є, а фактично водій покриває збитки самостійно. Адвокат радить звертати особливу увагу на кілька ключових моментів.

По-перше

Страхові винятки — у договорі завжди є перелік випадків, коли компанія не платить: порушення умов експлуатації, несвоєчасне повідомлення про ДТП, відсутність необхідних документів.

По-друге

Строки повідомлення: якщо їх порушити, це вже формальна підстава для відмови.

По-третє

Порядок оцінки збитків — важливо розуміти, чи можна залучати незалежного експерта і як оскаржити занижену суму.

«Не підписуйте договір страхування „наосліп“. У страхуванні важливі не красиві рекламні обіцянки, а конкретні умови: що покривається, що не покривається, які строки, які документи та які підстави для відмови. Бо найгірше — дізнатися про „підводні камені“ вже після ДТП, коли страхова компанія шукає не спосіб виплатити, а підставу відмовити», — підкреслює Тарасенко.

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