Оформлюйте туристичне страхування від Universalna та отримуйте брендований рушник у подарунок Сьогодні 15:27 — Страхування

Оформлюйте туристичне страхування від Universalna та отримуйте брендований рушник у подарунок

Finance.ua спільно зі страховою компанією Universalna запускають акцію для мандрівників.

Оформлюйте туристичне страхування від Universalna на Finance.ua та гарантовано отримуйте корисний гайд з підготовки до поїздки.

А при сумі замовлення від 2 000 грн — брендований рушник від Finance.ua та Universalna у подарунок.

Подарунковий фонд акції становить 50 рушників. Акція діє до повного вичерпання подарункового фонду.

Детальні умови акції доступні за посиланням

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