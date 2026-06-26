Страхування рейсів та турів під час подорожей в інші країни: що варто знати Сьогодні 09:50 — Страхування

Страхування рейсів та турів

Для українців, які планують подорож за кордон, підготовка до відпустки має починатися не лише з купівлі квитків і бронювання готелів.

У непередбачуваних умовах сьогодення варто вивчити всі можливі ризики, які можуть призвести до невиїзду.

Першочергово, мова про:

затримку літака чи потяга;

скасування рейсу;

черги на кордоні та інші обставини.

В перелічених випадках дуже корисно подбати про відповідне страхування. Воно так і називається «страхування від невиїзду».

Дізнатися деталі нам допомогли представники компанії Enjoy tour. З’ясували, чи справді вона допомагає повернути витрачені кошти, а також які ситуації та в якому обсязі покриває.

Що таке страхування від невиїзду

Страхуванням від невиїзду називають додаткову послугу, яка дозволяє компенсувати витрати на подорож, якщо людина не змогла виїхати з передбачених договором причин.

Головна відмінність цієї страховки від стандартного туристичного поліса полягає в захисті фінансових вкладень у поїздку ще до її початку.

Зазвичай оформлюється все під час бронювання туру або ж одночасно з придбанням турпакета. За даними представників туристичного ринку, вартість послуги найчастіше становить від 350 грн або приблизно 7,5−15 євро на одну особу, залежно від вартості подорожі та умов договору.

Читайте також: Як обрати страховку на авто під час війни та отримати компенсацію

Водночас більшість програм передбачає франшизу — частину збитків, яку турист бере на себе. Наприклад, страхова компанія може відшкодувати до 90% вартості туру, а решту витрат оплачує сам клієнт.

Коли страховка компенсує витрати

Конкретний перелік випадків залежить від обраної компанії та умов договору. Проте більшість програм страхування від невиїзду покривають схожі ризики.

Найчастіше на компенсацію можна розраховувати у разі:

госпіталізації чи раптового захворювання туриста;

тяжкої хвороби чи смерті його близького родича;

необхідності проведення термінової операції;

відмови у видаванні візи;

виклику до суду як відповідача або свідка;

призову до лав Збройних сил України чи мобілізації;

пошкодження або знищення майна внаслідок пожежі, стихійного лиха чи інших надзвичайних подій;

інших перелічених у договорі обставин.

Страховка надає компенсацію, якщо турист захворів, джерело фото: pexels

У деяких страхових продуктах також передбачено покриття ризику відмови у перетині державного кордону. Однак можлива така компенсація тільки за умови, що у туриста належним чином оформлені всі документи та що вимог законодавства він не порушував.

Скільки можна отримати назад

Страхова сума залежить від вартості вашого туру. Є два нюанси, які важливо знати заздалегідь.

Франшиза — 10% від вартості туру. Це частина, яку турист завжди несе сам. Якщо тур коштував 50 тис. грн — франшиза складе 5 тис. грн.

Ліміт страхової суми — 75 тис. грн на особу. Якщо тур дорожчий за цю суму, різниця понад ліміт також залишається ризиком туриста.

Приклад: тур за 50 тис. грн

Що Сума Вартість туру 50 тис. грн Франшиза (10%) − 5 тис. грн Вартість страховки − 7,5 євро Відшкодування від страхової 45 тис. грн

Турист повертає 90 % вартості туру. Втрати — лише франшиза та вартість самого поліса.

Приклад: тур за 80 тис. грн (вище ліміту)

Що Сума Вартість туру 80 тис. грн Ліміт покриття 75 тис. грн Франшиза (10% від реальної ціни) − 8 тис. грн Вартість страховки − 7,5 євро Відшкодування від страхової 67 тис. грн

Навіть коли тур дорожчий за ліміт — страховка повертає більшу частину витрат замість повної втрати.

Що відбувається у разі скасування або затримки рейсу

Окрема категорія ризиків стосується авіаперевезень. Затримки та скасування рейсів, особливо у періоди активного туристичного сезону, трапляються регулярно.

Багато страхових програм передбачають компенсацію у випадку затримки виїзду на конкретний час, наприклад, на три години або більше. Окремі поліси можуть покривати витрати, пов’язані загалом зі скасуванням рейсу.

Утім, туристам варто враховувати важливий нюанс: обіцяні виплати мають чітко встановлені ліміти. І в більшості випадків йдеться про компенсацію в межах кількох сотень євро, а не про повне відшкодування всіх витрат, пов’язаних із зірваною подорожжю.

До того ж для отримання грошей необхідно документально підтвердити факт затримки або скасування рейсу. Тому важливо зберігати посадкові талони, квитки, довідки перевізника та інші документи, які можна буде пред’явити страховій компанії.

Якщо запізнилися на літак через потяг

Саме ця ситуація останніми роками стала особливо актуальною для українських туристів. Багато хто добирається до аеропортів Польщі, Румунії, Угорщини чи інших країн залізницею. І якщо потяг запізнився, людина ризикує не встигнути на свій авіарейс.

Однак у більшості випадків така ситуація не вважається страховим випадком.

Страхові компанії, як правило, не компенсують вартість пропущеного рейсу, якщо його причиною стала затримка потяга, автобуса чи іншого транспорту, який турист сам обирав собі для маршруту. Аналогічно не покриваються і витрати на придбання нових квитків або бронювання додаткового проживання через запізнення на рейс.

Страховка не компенсує витрати, якщо ви не встигли на літак

Фактично відповідальність за стикування різних видів транспорту лежить на самому мандрівникові, якщо інше прямо не передбачено договором страхування або умовами перевезення.

Саме тому експерти радять закладати достатній часовий запас між прибуттям до країни вильоту та відправленням літака.

Чи допоможе страховка, якщо виникли проблеми на кордоні

В цьому питанні також можливі різні ситуації.

Якщо туристу офіційно відмовили у перетині кордону, а відповідний ризик включений до договору страхування від невиїзду, страхова компанія може розглядати таку подію як страховий випадок, але остаточне рішення залежатиме від конкретних обставин та умов поліса.

Інша справа — тривалі черги на кордоні. Якщо турист не встиг на літак через багатогодинне очікування під час проходження прикордонного контролю, отримати компенсацію буде складніше.

У більшості випадків такі обставини не входять до стандартного страхового покриття.

Тож, під час планування маршруту варто враховувати сезонні навантаження на пункти пропуску та можливі затримки.

На що звернути увагу перед оформленням поліса

Перед оформленням страхування від невиїзду експерти радять звернути увагу на кілька ключових моментів:

перелік страхових випадків;

винятки, за яких компенсація не виплачується;

максимальний розмір відшкодування;

наявність і розмір франшизи;

строки оформлення поліса;

перелік документів, необхідних для підтвердження страхового випадку.

Нагадаємо, що умови страхування можуть суттєво відрізнятися залежно від страхової компанії та конкретної програми.

Висновок

Таким чином, страхування від невиїзду є корисним інструментом фінансового захисту для туристів, особливо в умовах, коли подорож за кордон передбачає складну логістику та кілька етапів маршруту. Правильно вибраний поліс здатний компенсувати значну частину витрат у разі хвороби, відмови у візі, мобілізації чи інших обставин, передбачених договором.

Водночас на те, що страховка покриє будь-які проблеми під час поїздки, розраховувати не варто. Найкращою стратегією для мандрівників буде поєднувати страховий захист із ретельним плануванням маршруту та з залишенням достатнього запасу часу на кожному з етапів подорожі. Це допоможе попередити і зайві витрати, і непотрібний стрес перед відпусткою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.