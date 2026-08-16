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За пів року страховики виплатили потерпілим у ДТП понад 504 млн грн

Страхування
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Винуватці ДТП мають компенсувати витрати
Винуватці ДТП мають компенсувати витрати
У першому півріччі 2026 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) здійснило 5 216 регламентних виплат із Фонду захисту потерпілих на загальну суму 504,3 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість виплат зросла на 33,9%, а їхня загальна сума — на 66,4%.
Про це повідомляє пресслужба МТСБУ.
«Вказане відбулося внаслідок підвищення вартості нормо-години робіт на СТО, запасних частин, зростання цін на паливо та дії інших інфляційних чинників», — пояснює член правління МТСБУ Андрій Граділь.
Кількість виплат з фонду захисту потерпілих МТСБУ за І півріччя 2025 та 2026, шт.
Кількість виплат з фонду захисту потерпілих МТСБУ за І півріччя 2025 та 2026, шт.

Збільшення виплат за ДТП без чинної автоцивілки

Найбільше виплат із Фонду захисту потерпілих у першому півріччі 2026 року МТСБУ здійснило особам, які постраждали в ДТП із винуватцем без чинного договору ОСЦПВ.
У січні-червні Бюро здійснило за цією категорією 5 059 виплат потерпілим у ДТП на загальну суму 489,76 млн грн. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було здійснено 2 975 виплат на суму 234,33 млн грн.
Структура виплат з фонду захисту потерпілих МТСБУ за і півріччя 2025 та 2026, млн грн
Структура виплат з фонду захисту потерпілих МТСБУ за і півріччя 2025 та 2026, млн грн

Винуватці ДТП мають компенсувати витрати

МТСБУ не залишає винуватців ДТП без відповідальності. Бюро подає до таких осіб регресні позови, і в судовому порядку вони мають компенсувати понесені витрати.
За матеріалами:
Finance.ua
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