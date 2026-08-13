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Страховиків зобов’яжуть перевіряти банки: постанова НБУ

Страхування
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Страховики мають перевіряти банки на відповідність нормативам
Страховики мають перевіряти банки на відповідність нормативам
Національний банк України оновив вимоги до забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страхових компаній. Нові правила набудуть чинності з 1 жовтня 2026 року. Зміни затверджені постановою НБУ від 7 серпня № 87.

Страховики мають перевіряти банки на відповідність нормативам

Національний банк скасував перехідну норму, яка діяла під час воєнного стану та протягом року після його припинення. Вона дозволяла страховикам включати до прийнятних активів кошти в банку-резиденті, який не виконує окремі пруденційні нормативи, якщо НБУ не застосовував до нього заходів впливу.
Після набрання змінами чинності страховики мають самостійно перевіряти, чи виконують банки-резиденти пруденційні нормативи. Для цього потрібно використовувати інформацію, яку публікує Національний банк.

НБУ уточнив вимоги до цінних паперів

Регулятор також уточнив якісні критерії, за якими цінні папери можуть включатися до прийнятних активів страховика. Зміни враховують оновлені вимоги законодавства про ринки капіталу.
Крім того, Національний банк вніс технічні зміни до формули розрахунку капіталу платоспроможності страховика.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУСтрахування
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