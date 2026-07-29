0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кількість договорів обов’язкового автострахування сягнула майже 3,7 млн

Страхування
23
Кількість договорів обов’язкового автострахування сягнула майже 3,7 млн
Кількість договорів обов’язкового автострахування сягнула майже 3,7 млн
За результатами січня — червня 2026 року кількість договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників в Україні, що розпочали свою дію, сягнула майже 3,7 млн.
Порівняно з першим півріччям 2025 року цей показник зріс на 6,98%.
Про це пише МТСБУ.
https://finance.ua/insurance/osago?mpl=co_ts&mpr=news&mcr=osago_180526
«Зростання кількості договорів ОСЦПВ у першому півріччі 2026 року на 6,98% у поєднанні зі збільшенням страхових премій на 12,3% свідчить про подальший розвиток ринку обов’язкового автострахування. Водночас випереджальне зростання обсягу страхових премій порівняно з кількістю договорів відображає поступове збільшення середньої вартості договору страхування. Це пов’язано з адаптацією ринку до вимог нового Закону України „Про ОСЦПВ“, підвищенням страхових лімітів та зростанням вартості врегулювання страхових випадків. Усе це свідчить про поступове формування більш фінансово стійкої системи обов’язкового автострахування, яка забезпечує вищий рівень захисту потерпілих і відповідає сучасним європейським підходам», — пояснив Голова Правління МТСБУ Олександр Берназюк.
Кількість договорів обов’язкового автострахування сягнула майже 3,7 млн
За перше півріччя 2026 року загальна сума нарахованих страхових премій за договорами ОСЦПВ склала 11,7 млрд грн, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Середня страхова премія

За такими договорами ОСЦПВ становила 3 198,49 грн, що на 4,98% перевищує аналогічний показник 2025 року (3 046,89).
За матеріалами:
Finance.ua
СтрахуванняАвтострахування
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems