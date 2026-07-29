Кількість договорів обов’язкового автострахування сягнула майже 3,7 млн Сьогодні 09:00 — Страхування

Кількість договорів обов’язкового автострахування сягнула майже 3,7 млн

За результатами січня — червня 2026 року кількість договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників в Україні, що розпочали свою дію, сягнула майже 3,7 млн.

Порівняно з першим півріччям 2025 року цей показник зріс на 6,98%.

Про це пише МТСБУ

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2026 року на 6,98% у поєднанні зі збільшенням страхових премій на 12,3% свідчить про подальший розвиток ринку обов’язкового автострахування. Водночас випереджальне зростання обсягу страхових премій порівняно з кількістю договорів відображає поступове збільшення середньої вартості договору страхування. Це пов’язано з адаптацією ринку до вимог нового Закону України „Про ОСЦПВ“, підвищенням страхових лімітів та зростанням вартості врегулювання страхових випадків. Усе це свідчить про поступове формування більш фінансово стійкої системи обов’язкового автострахування, яка забезпечує вищий рівень захисту потерпілих і відповідає сучасним європейським підходам», — пояснив Голова Правління МТСБУ Олександр Берназюк. «Зростання кількості договорів ОСЦПВ у першому півріччіу поєднанні зі збільшенням страхових премій на 12,3% свідчить про подальший розвиток ринку обов’язкового автострахування. Водночас випереджальне зростання обсягу страхових премій порівняно з кількістю договорів відображає поступове збільшення середньої вартості договору страхування. Це пов’язано з адаптацією ринку до вимог нового Закону України „Про ОСЦПВ“, підвищенням страхових лімітів та зростанням вартості врегулювання страхових випадків. Усе це свідчить про поступове формування більш фінансово стійкої системи обов’язкового автострахування, яка забезпечує вищий рівень захисту потерпілих і відповідає сучасним європейським підходам», — пояснив Голова Правління МТСБУ Олександр Берназюк.

За перше півріччя 2026 року загальна сума нарахованих страхових премій за договорами ОСЦПВ склала 11,7 млрд грн, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Середня страхова премія

За такими договорами ОСЦПВ становила 3 198,49 грн, що на 4,98% перевищує аналогічний показник 2025 року (3 046,89).

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