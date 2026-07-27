Вперше в Україні: автоцивілка з помісячною оплатою вже на Finance.ua Сьогодні 09:10 — Страхування

Finance.ua першим в Україні запустив новий формат оформлення автоцивілки — з помісячною оплатою.

Вартість поліса автоцивілки можна розподілити на 12 щомісячних платежів. Щомісячний платіж — від 355 грн.

Серед переваг:



✔️ Реєстрація поліса в МТСБУ за хвилину після оформлення

✔️ Поліс терміном дії на 1 рік ✔️ Комісія за розтермінування — за рахунок Finance.ua ✔️ Реєстрація поліса в МТСБУ за хвилину після оформлення✔️ Поліс терміном дії на 1 рік

Банки-партнери: monobank, monobank, ПриватБанк , ПУМБ, Ощадбанк, Абанк та ОТП Банк.

Оформлюйте автоцивілку з помісячною оплатою на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.