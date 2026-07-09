Ринок страхування життя під час війни: як змінилися потреби українців Сьогодні 09:50 — Страхування

Ринок страхування життя під час війни: як змінилися потреби українців

Страхування життя — це передусім внесок у фінансову стабільність родини. Головна відмінність від звичайного медичного страхування полягає в механізмі допомоги. Медичний поліс зазвичай покриває лише витрати на лікування у клініках, тоді як лайфовий гарантує пряму грошову виплату застрахованій особі чи її близьким.

До 2022 року українці сприймали страхування життя скептично. Поліси купували здебільшого задля накопичення на пенсію. 2026 року правила гри змінилися. Ринок страхування життя не лише встояв після початку повномасштабної війни, а й переорієнтувався на нагальні та щоденні потреби людей. Котрі, до речі, суттєво змінилися.

У цій статті розбираємося, яким є ринок страхування 2026 року, як змінилися портрет і потреби клієнтів, а також що пропонують провідні гравці ринку.

Огляд ринку страхування життя 2026 року

Сьогодні в Україні діє 57 страхових компаній (СК), але сегмент страхування життя — доволі вузький. За даними Нацбанку за I квартал 2026 року, поліси зі страхування життя пропонують лише 10 гравців.

Сегмент страхування життя у I кварталі 2026 року демонструє стриману, але стійку висхідну динаміку, про що йдеться в огляді Національної асоціації страховиків України (НАСУ). За перші три місяці компанії, які надають послуги life-страхування, акумулювали 1,6 млрд грн, що на 11% більше, ніж в I кварталі 2025 року.

За перший квартал 2026 року українці отримали від страховиків 510 млн грн виплат саме зі страхування життя. Це майже на третину (на 29%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виплати швидше зростають за накопичувальними програмами, ніж за ризиковими. За даними НАСУ, актуальне співвідношення складає 77% проти 23%.

За даними Forinsurer, рівень виплат у life-сегменті страхування в І кварталі 2026 року становив 31%. Ця цифра свідчить про суттєве зростання за останні роки, оскільки у І кварталі 2023 року показник був приблизно 20%.

Лідери українського ринку страхування

Нижче ви можете ознайомитися з п’ятіркою найбільших страховиків на українському ринку за рівнем виплат (дані за I квартал 2026 року).

Найбільші страховики життя за виплатами (джерело Forinsurer)

Що змінилося за час повномасштабної війни

Щоб розібратися, як змінився вітчизняний ринок страхування та що саме СК пропонують клієнтам, Finance.ua звернувся за коментарями до одного з лідерів рейтингу — компанії ARX Life.

Олег Гебеш, головний спеціаліст відділу андерайтингу та продукт-менеджменту ARX Life, розповів, що повномасштабне вторгнення досить помітно змінило підходи до страхування життя в Україні. До 2022 року цей сегмент розвивався повільно і сприймався радше як фінансовий інструмент.

«Люди купували накопичувальні програми, оформляли страхування життя позичальників кредитів для отримання іпотеки чи споживчого кредиту в банках. Найпопулярнішими були довгострокові накопичувальні поліси й кредитне страхування, тож клієнт приходив із думкою про дохідність, пенсію або вимогу кредитора. Після початку війни попит змінився. Тепер поліс купують не заради виплати за десять років, а щоб мати фінансову опору на випадок травми, поранення чи втрати життя внаслідок воєнних дій. Найсуттєвіше зріс попит на захист від нещасних випадків і воєнних ризиків. Сьогодні захист від воєнних ризиків став, можна сказати, першочерговим запитом», ― пояснив Гебеш.

Експерт зауважив: у перші місяці повномасштабного вторгнення ситуація на ринку страхування була складною. Клієнти хвилювалися, що не зможуть отримати виплати. Та ринок встояв, більше того ― адаптувався до потреб українців.

За останні роки зросла вимога до швидкості та зрозумілості. «Люди хочуть оформити поліс за лічені хвилини й заздалегідь розуміти, за що саме отримають виплату», ― пояснив експерт і додав, що на рішення купити поліс найбільше впливають такі фактори як: зрозумілі умови покриття, доступна ціна та довіра до страхової компанії.

Як змінився портрет клієнта

Раніше страхуванням життя користувалися переважно люди 30−45 років з рівнем доходу вище середнього. Вони сприймали поліси переважно як фінансову подушку чи накопичення.

«Тепер коло клієнтів значно ширше. Поліс цікавить родини як у прифронтових, так і тилових містах, людей різного віку та з різним рівнем доходу, яким потрібен базовий захист за прийнятну ціну», ― каже Гебеш.

Як компанії адаптували свої послуги

Наприклад, у відповідь на виклики сьогодення та трансформацію споживчого попиту, від 2022 року ARX та ARX Life оптимізували умови страхування наступним чином:

Спрощено оформлення полісів. Тепер їх можна купити дистанційно всього за кілька хвилин: клієнт обирає програму, зв’язується з менеджером, оплачує поліс. Після цього договір приходить на електронну пошту.

Тепер їх можна купити дистанційно всього за кілька хвилин: клієнт обирає програму, зв’язується з менеджером, оплачує поліс. Після цього договір приходить на електронну пошту. Існує дистанційне сповіщення про настання страхового випадку. Завдяки електронним засобам зв’язку (месенджерам Viber і Telegram, e-mail) та мобільному зв’язку клієнт має можливість заявити про випадок, який має ознаки страхового, надіслати медичні документи й отримати консультацію без візиту в відділення СК.

Завдяки електронним засобам зв’язку (месенджерам Viber і Telegram, e-mail) та мобільному зв’язку клієнт має можливість заявити про випадок, який має ознаки страхового, надіслати медичні документи й отримати консультацію без візиту в відділення СК. Знижено попит на довгострокові програми. Менш затребуваними стали складні накопичувальні поліси з горизонтом у десятиліття, адже у воєнний час люди обирають коротший і зрозуміліший захист, який за потреби спрацює вже завтра.

Менш затребуваними стали складні накопичувальні поліси з горизонтом у десятиліття, адже у воєнний час люди обирають коротший і зрозуміліший захист, який за потреби спрацює вже завтра. Запущено спеціалізовані продукти. Класичне страхування від нещасних випадків (побутові травми, ДТП, переломи) працює, як і раніше, бо ці ризики нікуди не зникли. Травми та поранення від вибухів, уламків чи обвалу будівель у стандартних договорах зазвичай є виключенням. Але клієнти потребували захисту від воєнних ризиків, і тепер є такі програми.

Як працюють програми захисту від воєнних ризиків

Страхування від воєнних ризиків має свою специфіку, пояснює експерт: «Покриваються так звані пасивні воєнні ризики, коли цивільна особа може отримати травму або втратити життя внаслідок безпосереднього чи опосередкованого впливу зброї: влучання снаряда чи міни, поранення уламками, обвалу конструкцій будівлі, наслідків пожеж».

Розглянемо особливості програм захисту від воєнних ризиків на прикладі продукту ARX Life « Бронезахист ».

Оформити поліс можуть лише цивільні. Зокрема це можуть бути волонтери, медики та журналісти, якщо вони не служать у військових чи воєнізованих структурах.

Зверніть увагу! Страховка від воєнних ризиків не працюватиме, якщо застрахована особа бере участь в бойових діях.

Експерт перелічив ключові характеристики страхового продукту «Бронезахист»

короткий строк ― можна оформити поліс на 1, 3 чи 6 місяців, або на один рік;

оплата ― кілька фіксованих страхових сум;

прозорість ― тариф без індивідуального перерахунку;

зрозумілі виплати ― розмір залежить від виду й тяжкості травми (за визначеною шкалою), а у разі загибелі застрахованого сім’я отримує повну страхову суму;

доступна ціна ― від 125 грн;

територіальні обмеження ― страхування не діє на окупованих територіях та на територіях, де проводяться бойові дії.

Щодо віку, то тут обмеження дуже лояльні. Застрахувати можна людину віком від одного до 75 років.

На що звертати увагу

Під час вибору програми страхування передусім необхідно звернути увагу на період очікування. Олег Гебеш пояснює: «За продуктом „Бронезахист“ такий період становить 7 днів від початку дії договору. Тобто подія в ці дні не визнається страховим випадком і страхова виплата не здійснюється».

Це важливо пам’ятати і в разі завершення дії договору. Якщо його одразу пролонгувати, то період очікування не застосовуватиметься. Якщо ж буде перерва між страхуваннями ― період очікування почнеться заново.

Важливі й строки повідомлення про настання страхового випадку:

про втрату життя вигодонабувачі повідомляють Страховику протягом 3 робочих днів;

про отриману травму ― протягом 30 днів.

Зверніть увагу: це строки продукту «Бронезахист». У інших програмах вони можуть відрізнятися.

Як обрати програму страхування життя: покроковий чекліст

Крок 1. Перевірка інформації про страхову компанію.

Впевніться, що вона надає послуги страхування життя (зокрема від воєнних ризиків, якщо маєте таку потребу).

Перевірте, чи є ліцензія саме на страхування життя.

Перегляньте звіти компанії. Особливу увагу зверніть на два показники: рівень виплат (співвідношення зібраних премій до виплачених грошей ― сьогодні середній показник знаходиться на рівні 31%) та швидкість врегулювання збитків.

Ознайомтеся з рейтингами та нагородами. Лідери зазвичай надають більш якісні послуги.

Прочитайте відгуки користувачів. Звертайте увагу не на емоційні написи, а на конструктивні.

Крок 2. Перевірка умов страхової програми.

Перевірте терміни. Що саме СК вважає страховим випадком, воєнними ризиками тощо? Переконайтеся, що в документах є повний перелік цих ризиків.

Дізнайтеся, що саме покриває програма. Це можуть бути травми, поранення, втрата працездатності та смерть.

Звертайте увагу на ліміти. Всю суму зазвичай виплачують лише у випадку смерті, а в разі травм ― лише певну частину. Переконайтеся, що ця сума вас задовольнить.

Перевірте територіальні обмеження. Зазвичай захист не діє на окупованих територіях, в районах ведення бойових дій і в громадах неподалік від фронту або навіть кордону з рф чи білоруссю.

Страхова сума має ефективно покривати витрати на лікування чи стати надійним фінансовим щитом для вашої родини, тому не занижуйте її заради економії. Водночас переконайтеся, що вартість поліса є комфортною для вашого бюджету, адже дострокове розірвання договору через неможливість платити внески призведе до втрати накопичень.

Звертайте увагу на строк поліса. Обирайте його під власні фінансові цілі: короткострокові програми на кілька місяців чи рік ідеально підійдуть для оперативного захисту від воєнних ризиків та формування подушки безпеки, яка може знадобитися «тут і зараз»; довгострокові накопичувальні програми стануть надійним інструментом для капіталізації та збору коштів на пенсію; комбіновані варіанти забезпечать максимум гнучкості, дозволяючи гнучко поєднувати інвестиції зі страховим захистом.

Перевірте період очікування. Що він довший ― то довше ви будете «беззахисними» після сплати внеску.

Пам’ятайте про цінність грошей. Якщо обираєте довгострокові програми, то переконайтеся, що СК має механізм індексації або надає можливість укласти договір у валютному еквіваленті з виплатою в гривні.

Перевірте виключення зі страхового покриття. Це можуть бути певні захворювання, деякі види активностей як то екстремальні види спорту, небезпечні професії тощо.

Крок 3. Умови щодо застрахованої особи.

Переконайтеся, чи можете ви оформити обрану програму. Переважна більшість продуктів розрахована на цивільних людей. Для військових, працівників ДСНС, поліції чи критичної інфраструктури є спеціальні страхові програми.

Уважно перегляньте вимоги до стану здоров’я. У випадку, якщо клієнт надасть недостовірну інформацію, це стане причиною для розриву договору.

Крок 4. Процедура підтвердження страхового випадку й отримання грошей.

Оцініть процедурні питання. Для цього завчасно дізнайтеся як довести страховий випадок і які документи підготувати завчасно.

Уточніть строки для інформування Страховика про настання страхового випадку. Переконайтеся, що вони адекватні. Наприклад, 24−48 годин є досить невеликим строком, особливо в умовах повномасштабної війни.

Важливий момент! Під час укладання договору треба обов’язково вказати конкретних вигодонабувачів (бенефіціарів). Вони матимуть право отримати страхову суму за спрощеною процедурою. Якщо бенефіціара немає, то ці кошти увійдуть до загального спадку. Родина зможе претендувати на них лише після відкриття та завершення стандартної процедури спадкування (яка триває 6 місяців). Тобто рідні застрахованої особи залишаться без фінансової підтримки у критичний момент.

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