0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прибутки страхових компаній перевищили 1 млрд грн: які лідери

Фондовий ринок
21
Прибутки страхових компаній перевищили 1 млрд грн: які лідери
Прибутки страхових компаній перевищили 1 млрд грн: які лідери
Страхові компанії України продовжують активно нарощувати прибутковість.
За даними квартальної фінансової звітності на платформі великих даних VKURSI, за перший квартал 2026 року 13 страховиків зі списку НБУ сукупно отримали 1,06 млрд грн
Окремі компанії вже сформували майже половину фінансового результату, отриманого за весь 2025 рік.
За підсумками 2025 року 13 значимих страхових компаній України зі списку НБУ сукупно отримали 5 млрд грн прибутку.
Згідно з даними квартальної фінансової звітності на платформі великих даних VKURSI, за перший квартал 2026 року страховики вже сформували 1,06 млрд грн прибутку. Це майже 21% від сукупного прибутку, отриманого компаніями за весь 2025 рік.
Найвищу динаміку серед значимих страхових компаній за підсумками першого кварталу 2026 року продемонструвала VUSO. Компанія вже за перші три місяці року сформувала 157,7 млн грн прибутку, що становить 51% від фінансового результату за весь 2025 рік (310 млн грн).
Майже половину торішнього прибутку вже отримала «ОРАНТА». За перший квартал 2026 року компанія заробила 140,6 млн грн, що становить 46% від показника за весь попередній рік.
Прибутки страхових компаній перевищили 1 млрд грн: які лідери
Високі темпи також продемонстрували ARX, яка вже сформувала 34% від торішнього прибутку, СК «ТАC» — 33%, Універсальна — 29%, а UNIQA — майже 29%.
Водночас частина великих страховиків поки що демонструє стриманішу динаміку. Так, українська СК «Княжа» за перший квартал 2026 року сформувала 19% від прибутку 2025 року, INGO — 18%, USG — 14%, а PZU Україна— 9,6%.
У травні 2026 року польська страхова група PZU придбала американську страхову компанію MetLife, яка працює в Україні. За підсумками 2025 року її чистий прибуток сягнув 977 млн грн, а за перший квартал 2026 року компанія задекларувала ще 156 млн грн прибутку.
За матеріалами:
Finance.ua
Страхування
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems