Прибутки страхових компаній перевищили 1 млрд грн: які лідери Сьогодні 14:00 — Фондовий ринок

Прибутки страхових компаній перевищили 1 млрд грн: які лідери

Страхові компанії України продовжують активно нарощувати прибутковість.

За даними квартальної фінансової звітності на платформі великих даних VKURSI, за перший квартал 2026 року 13 страховиків зі списку НБУ сукупно отримали 1,06 млрд грн

Окремі компанії вже сформували майже половину фінансового результату, отриманого за весь 2025 рік.

За підсумками 2025 року 13 значимих страхових компаній України зі списку НБУ сукупно отримали 5 млрд грн прибутку.

Згідно з даними квартальної фінансової звітності на платформі великих даних VKURSI, за перший квартал 2026 року страховики вже сформували 1,06 млрд грн прибутку. Це майже 21% від сукупного прибутку, отриманого компаніями за весь 2025 рік.

Найвищу динаміку серед значимих страхових компаній за підсумками першого кварталу 2026 року продемонструвала VUSO. Компанія вже за перші три місяці року сформувала 157,7 млн грн прибутку, що становить 51% від фінансового результату за весь 2025 рік (310 млн грн).

Майже половину торішнього прибутку вже отримала «ОРАНТА». За перший квартал 2026 року компанія заробила 140,6 млн грн, що становить 46% від показника за весь попередній рік.

Високі темпи також продемонстрували ARX, яка вже сформувала 34% від торішнього прибутку, СК «ТАC» — 33%, Універсальна — 29%, а UNIQA — майже 29%.

Водночас частина великих страховиків поки що демонструє стриманішу динаміку. Так, українська СК «Княжа» за перший квартал 2026 року сформувала 19% від прибутку 2025 року, INGO — 18%, USG — 14%, а PZU Україна— 9,6%.

У травні 2026 року польська страхова група PZU придбала американську страхову компанію MetLife, яка працює в Україні. За підсумками 2025 року її чистий прибуток сягнув 977 млн грн, а за перший квартал 2026 року компанія задекларувала ще 156 млн грн прибутку.

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