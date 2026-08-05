На Samsung знайшли спосіб повернути до 10 ГБ пам’яті без видалення застосунків Сьогодні 04:00 — Фондовий ринок

Нестача вільної пам’яті — одна з найпоширеніших проблем власників смартфонів. Однак користувачам Samsung Galaxy зовсім не обов’язково видаляти фотографії та додатки, щоб звільнити місце.

Журналіст Android Police розповів , як йому вдалося звільнити до 10 ГБ пам’яті на своєму Galaxy S21, скориставшись лише вбудованими можливостями системи.

Йдеться про інструмент Device Care («Обслуговування пристрою»), який попередньо встановлено на всіх сучасних смартфонах Samsung Galaxy. Знайти його можна в розділі «Налаштування» → «Обслуговування пристрою».

У меню «Сховище» система показує, які дані займають пам’ять телефону, а також пропонує безпечні способи очищення. Після аналізу Device Care виявив:

старі аудіофайли, які давно не відтворювалися;

архіви в папці «Завантаження»;

застарілі скріншоти;

файли, які рідко відкриваються;

невидимі резервні копії файлів.

Видалення всього цього дозволило звільнити 5 ГБ пам’яті, не зачіпаючи жодного встановленого додатка.

УНІАН За матеріалами:

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