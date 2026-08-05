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Після удару рф «Епіцентр» вирішив зупинити виробництво на своєму заводі та перенести його за кордон

Фондовий ринок
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Компанія «Епіцентр» ухвалила рішення зупинити виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation після прямого російського ракетного удару та перенести його на два підприємства компанії за кордоном, повідомила пресслужба компанії.
«Ми змушені ухвалити надзвичайно важке рішення — зупинити виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation. Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні», — йдеться у повідомленні.
«Епіцентр» заявив, що 5 серпня війська рф завдали удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії.
У компанії заявили, що в Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній — один із ключових логістичних об’єктів компанії, у логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє працівників зазнали поранені та перебувають у лікарні.
У компанії додають, що масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити.
За матеріалами:
Радіо Свобода
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