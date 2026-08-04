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«Укрзалізниця» у липні 2026 перевезла 2,8 млн пасажирів

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«Укрзалізниця» у липні 2026 перевезла 2,8 млн пасажирів
«Укрзалізниця» у липні 2026 перевезла 2,8 млн пасажирів
АТ «Укрзалізниця» попри обстріли та евакуаційні зупинки перевезло у липні 2026 року на 100 тис. більше пасажирів, ніж за аналогічний період 2025 року — 2,8 млн.
Йдеться у повідомленні компанії.
У липні команда «Укрзалізниці» практично щодня перебудовувала графіки руху через обстріли, організовувала евакуаційні зупинки, оперативно змінювала обіг вагонів та знаходила можливість призначати додаткові рейси саме тоді, коли попит був найбільшим.
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Зазначається, що «Укрзалізниця» 26 липня перевезла рекордні для цього літа 102 тис. пасажирів за одну добу.
У компанії додали, що поїздом-рекордсменом у липні став швидкісний «Інтерсіті+» № 705/706 Київ-Перемишль, який за місяць перевіз майже 60 тис. пасажирів.
Згідно з даними «Укрзалізниці», за два місяці літа поїздами компанії скористалося 5,3 млн пасажирів, серед них більш ніж 7 тис. дитячих груп або 171 тис. дітей, які найчастіше подорожували залізницею до Татарова-Буковеля, Ворохти та Мукачева.
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Що стосується дорослих і родин найпопулярнішими маршрутами залишаються Київ-Львів, Київ-Одеса та Київ-Харків, для яких найчастіше призначались додаткові поїзди.
«Попереду ще місяць літа. Ми й надалі робитимемо все можливе, щоб навіть у найскладніших умовах українці могли дістатися до рідних», — наголосили в «Укрзалізниці».
Раніше писали, що Укрзалізниця підписала контракт на постачання 92 нових пасажирських вагонів, з яких 83 будуть купейними, а 9 — безбар’єрними з інклюзивними купе. Нові вагони виготовлятимуть протягом 2027−2028 років.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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