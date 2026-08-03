Скільки АЗС з початку року зруйновані через атаки

Так, за сім місяців 2026 року ворог атакував 32 АЗК Укрнафти та п’ять комплексів Укргазвидобування. По окремих об’єктах Росія завдавала повторних ударів — після проведених ремонтів і відновлення їхньої роботи.
Зауважується, що частину автозаправних комплексів вдалося відремонтувати та повернути до роботи, решта — зазнали критичних руйнувань і зараз не працюють.
У Нафтогазі зазначили, що загалом від початку російської агресії у 2014 році державна мережа «Укрнафта» втратила 123 автозаправні комплекси. Із них 67 залишаються на тимчасово окупованих територіях. Інші були зруйновані або припинили роботу через близькість до зони бойових дій.