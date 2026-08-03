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Скільки АЗС з початку року зруйновані через атаки

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У січні — липні 2026 року внаслідок російських атак зруйновано 37 автозаправних комплексів мережі Групи Нафтогаз.
Про це повідомляє пресслужба Групи.
Так, за сім місяців 2026 року ворог атакував 32 АЗК Укрнафти та п’ять комплексів Укргазвидобування. По окремих об’єктах Росія завдавала повторних ударів — після проведених ремонтів і відновлення їхньої роботи.
Зауважується, що частину автозаправних комплексів вдалося відремонтувати та повернути до роботи, решта — зазнали критичних руйнувань і зараз не працюють.
У Нафтогазі зазначили, що загалом від початку російської агресії у 2014 році державна мережа «Укрнафта» втратила 123 автозаправні комплекси. Із них 67 залишаються на тимчасово окупованих територіях. Інші були зруйновані або припинили роботу через близькість до зони бойових дій.
За матеріалами:
Finance.ua
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