Pepco оголосила перші локації своїх магазинів у торговельних центрах Києва

Площа
магазину в ТРЦ Respublika Park становитиме
майже 450 кв. м, а в ТРЦ Retroville — близько
600 кв. м. Тут буде представлено широкий
асортимент Pepco за доступними цінами:
одяг, товари для дому, товари для дітей,
іграшки та сезонні новинки.
Раніше
Pepco
вже повідомила про плани розпочати
роботу в Україні в другій половині 2026
року й відкрити перші магазини у Києві,
Чернівцях, Тернополі та Мукачеві.
«Вибір
правильних локацій —
це
одне з найважливіших рішень під час
виходу на новий ринок. Respublika Park та
Retroville —
одні
з провідних торговельних центрів Києва,
які залучають різноманітну аудиторію,
мають зручне розташування та пропонують
комфортні умови для сімейних покупок.
Саме тому вони стали ідеальним вибором
для Pepco, адже дозволять зробити нашу
ціннісну пропозицію доступною для
максимально широкого кола українських
споживачів», —
зазначив Арсен
Старченко, Country Manager, Pepco Ukraine.
Відкриття
перших локацій у Києві — це складова
масштабнішої стратегії Pepco щодо зміцнення
присутності в Україні. Разом із відкриттям
магазинів компанія продовжує набір
місцевих співробітників та розбудову
операційних спроможностей, закладаючи
підґрунтя для поступового та сталого
зростання на новому ринку.