Pepco оголосила перші локації своїх магазинів у торговельних центрах Києва Сьогодні 12:44 — Фондовий ринок

Pepco оголосила перші локації своїх магазинів у торговельних центрах Києва

Pepco офіційно підтвердив, що Respublika Park та Retroville стануть першими торговельно-розважальними центрами в Києві, де відкриються магазини мережі в межах запланованого виходу на ринок України.

Про це повідомила пресслужба компанії finance.ua.

Локації було обрано завдяки їхній популярності серед покупців, високій відвідуваності, зручній транспортній доступності та орієнтованості на сім’ї — ключову цільову аудиторію Pepco.

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ТРЦ Respublika Park

Площа магазину в ТРЦ Respublika Park становитиме майже 450 кв. м, а в ТРЦ Retroville — близько 600 кв. м. Тут буде представлено широкий асортимент Pepco за доступними цінами: одяг, товари для дому, товари для дітей, іграшки та сезонні новинки.

Раніше Pepco вже повідомила про плани розпочати роботу в Україні в другій половині 2026 року й відкрити перші магазини у Києві, Чернівцях, Тернополі та Мукачеві.

«Вибір правильних локацій — це одне з найважливіших рішень під час виходу на новий ринок. Respublika Park та Retroville — одні з провідних торговельних центрів Києва, які залучають різноманітну аудиторію, мають зручне розташування та пропонують комфортні умови для сімейних покупок. Саме тому вони стали ідеальним вибором для Pepco, адже дозволять зробити нашу ціннісну пропозицію доступною для максимально широкого кола українських споживачів», — зазначив Арсен Старченко, Country Manager, Pepco Ukraine.

Відкриття перших локацій у Києві — це складова масштабнішої стратегії Pepco щодо зміцнення присутності в Україні. Разом із відкриттям магазинів компанія продовжує набір місцевих співробітників та розбудову операційних спроможностей, закладаючи підґрунтя для поступового та сталого зростання на новому ринку.

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