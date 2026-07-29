Apple стала найдорожчою компанією в світі Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Американський технологічний гігант Apple повернув собі статус найдорожчої компанії у світі, обігнавши виробника мікрочіпів Nvidia.

Це сталося на тлі різкого падіння цінних паперів Nvidia майже на 5% під час торгів у понеділок, що знизило ринкову капіталізацію чіпмейкера до 4,77 трильйона доларів, тоді як оцінка Apple перевищила позначку в 5 трильйонів доларів.

Про це повідомляє Business Insider.

Падіння акцій Nvidia на майже 5% продовжило період високої турбулентності як для самої компанії, так і для всього напівпровідникового сектору. Лише за останній тиждень вартість паперів компанії знизилася орієнтовно на 3%.

Через останні коливання Nvidia почала суттєво відставати від загальної динаміки ринку: з початку року її акції демонструють зростання лише на 5%, тоді як базовий індекс S&P 500 за цей же період додав 8%. На цьому тлі Apple демонструє впевнений упевнений стрибок — її цінні папери з початку року виросли майже на 24%, а під час сесії у понеділок додали ще 1%.

Аналітики виділяють два головні чинники, які спровокували останню хвилю розпродажів паперів технологічного гіганта: це загроза нового «моменту DeepSeek» та побоювання щодо «кільцевого фінансування».

УНН За матеріалами:

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