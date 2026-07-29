«Укрпошта» розгорнула мережу внутрішніх поштоматів вже у 15 областях Сьогодні 10:16 — Фондовий ринок

«Укрпошта» розгорнула мережу внутрішніх поштоматів вже у 15 областях

«Укрпошта» продовжує розгортати мережу внутрішніх поштоматів (комірок швидкої видачі) безпосередньо у своїх відділеннях. Наразі проєкт діє у 15 областях, де встановлено 376 із запланованих 600 комірок.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За даними поштового оператора, новий формат дозволив 7 із 10 відвідувачів отримувати відправлення без очікування в загальній черзі.

Внутрішні комірки швидкої видачі мають наступні особливості:

автоматична маршрутизація на етапі сортування, що спрямовує посилку в комірку в обхід стелажів оператора;

прив’язка графіка роботи до годин роботи конкретного відділення, на відміну від цілодобових вуличних терміналів.

Сервіс уже працює в містах таких регіонів: Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Київ, Вінниця, Черкаси, Кропивницький, Полтава, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Харків, Дніпро, Суми, Чернігів.

Отримувач оминає загальну чергу, підходить до комірки у відділенні, вводить SMS-код і забирає посилку. Стандартне обслуговування через оператора залишається доступним для клієнтів, які потребують додаткових послуг.

Скорочення часу видачі забезпечено автоматизацією сортувальних хабів, потенційна потужність обробки яких становить до 3 млн відправлень на добу. Це забезпечує доставку між більшістю міст на наступний день.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.