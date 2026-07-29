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«Укрпошта» розгорнула мережу внутрішніх поштоматів вже у 15 областях

Фондовий ринок
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«Укрпошта» розгорнула мережу внутрішніх поштоматів вже у 15 областях
«Укрпошта» розгорнула мережу внутрішніх поштоматів вже у 15 областях
«Укрпошта» продовжує розгортати мережу внутрішніх поштоматів (комірок швидкої видачі) безпосередньо у своїх відділеннях. Наразі проєкт діє у 15 областях, де встановлено 376 із запланованих 600 комірок.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За даними поштового оператора, новий формат дозволив 7 із 10 відвідувачів отримувати відправлення без очікування в загальній черзі.
Внутрішні комірки швидкої видачі мають наступні особливості:
  • автоматична маршрутизація на етапі сортування, що спрямовує посилку в комірку в обхід стелажів оператора;
  • прив’язка графіка роботи до годин роботи конкретного відділення, на відміну від цілодобових вуличних терміналів.
Сервіс уже працює в містах таких регіонів: Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Київ, Вінниця, Черкаси, Кропивницький, Полтава, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Харків, Дніпро, Суми, Чернігів.
Отримувач оминає загальну чергу, підходить до комірки у відділенні, вводить SMS-код і забирає посилку. Стандартне обслуговування через оператора залишається доступним для клієнтів, які потребують додаткових послуг.
Скорочення часу видачі забезпечено автоматизацією сортувальних хабів, потенційна потужність обробки яких становить до 3 млн відправлень на добу. Це забезпечує доставку між більшістю міст на наступний день.
За матеріалами:
Finance.ua
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