Ощадбанк почав списувати гроші зі «сплячих рахунів»

Якщо картка неактивна понад рік, а на рахунку є кошти, банк щомісяця списуватиме по 150 гривень.
Банк інформує, що «відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року № 124 (зі змінами та доповненнями), та Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб», а саме:
у тарифному пакеті «Мій рахунок» скасовано комісію за обслуговування платіжної картки MC Debit World кольору «тіфані».
переглянуто комісію за обслуговування неактивних рахунків.
Зміни до тарифів набувають чинності 1 серпня 2026 року.
В Ощадбанку наголошують: якщо на неактивній картці немає коштів, жодних списань не буде. Банк також не створюватиме заборгованість або від’ємний баланс. Комісію списують лише в межах тієї суми, яка фактично є на рахунку.
Наприклад, якщо на картці залишилося 80 гривень, банк спише лише ці 80 гривень, після чого баланс стане нульовим.
Як уникнути списання
Щоб рахунок не вважався неактивним, достатньо хоча б раз на рік провести будь-яку операцію:
оплатити покупку карткою;
поповнити рахунок;
переказати кошти;
зняти або внести готівку.
Будь-яка така дія перезапускає відлік 12-місячного періоду. Якщо ж картка більше не потрібна, її краще не просто заблокувати, а повністю закрити рахунок у відділенні банку. Важливо пам’ятати, що блокування картки не означає автоматичного закриття рахунку — він може залишатися відкритим і надалі.
Для чого це
У банку пояснюють, що такі правила запровадили для скорочення кількості «сплячих» рахунків, обслуговування яких потребує додаткових технічних і адміністративних витрат.