Ощадбанк почав списувати гроші зі «сплячих рахунів» Сьогодні 11:32 — Фондовий ринок

Ощадбанк почав списувати гроші зі «сплячих рахунів»

З 1 серпня Ощадбанк змінив правила обслуговування так званих «сплячих» рахунків.

Про це повідомляє Ощадбанк

Якщо картка неактивна понад рік, а на рахунку є кошти, банк щомісяця списуватиме по 150 гривень.

Банк інформує, що «відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року № 124 (зі змінами та доповненнями), та Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб», а саме:

у тарифному пакеті «Мій рахунок» скасовано комісію за обслуговування платіжної картки MC Debit World кольору «тіфані».

переглянуто комісію за обслуговування неактивних рахунків.

Зміни до тарифів набувають чинності 1 серпня 2026 року.

Також ознайомитись зі змінами до тарифів можна за посиланням https://www.oschadbank.ua/cards#tarif або у відділеннях Ощадбанку.

В Ощадбанку наголошують: якщо на неактивній картці немає коштів, жодних списань не буде. Банк також не створюватиме заборгованість або від’ємний баланс. Комісію списують лише в межах тієї суми, яка фактично є на рахунку.

Наприклад, якщо на картці залишилося 80 гривень, банк спише лише ці 80 гривень, після чого баланс стане нульовим.

Як уникнути списання

Щоб рахунок не вважався неактивним, достатньо хоча б раз на рік провести будь-яку операцію:

оплатити покупку карткою;

поповнити рахунок;

переказати кошти;

зняти або внести готівку.

Будь-яка така дія перезапускає відлік 12-місячного періоду. Якщо ж картка більше не потрібна, її краще не просто заблокувати, а повністю закрити рахунок у відділенні банку. Важливо пам’ятати, що блокування картки не означає автоматичного закриття рахунку — він може залишатися відкритим і надалі.

Для чого це

У банку пояснюють, що такі правила запровадили для скорочення кількості «сплячих» рахунків, обслуговування яких потребує додаткових технічних і адміністративних витрат.

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