CRH в Україні придбала контрольний пакет акцій виробника блоків газобетону Poriston Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

CRH в Україні придбала контрольний пакет акцій виробника блоків газобетону Poriston

CRH завершила угоду з інвестиційною групою BGV про придбання контрольного пакета акцій (51%) у PORISTON GROUP LLC, власника Poriston LLC в Україні.

Про це повідомила finance.ua пресслужба компанії.

Компанія володіє виробничими потужностями для виробництва блоків автоклавного газобетону, що продаються під брендом Poriston.

Відповідно до умов угоди, CRH стане мажоритарним акціонером, а BGV Group Management збереже 49% акцій і залишиться стратегічним партнером, забезпечуючи розвиток ресурсної бази та підтримуючи подальше зростання Poriston.

Нагадаємо, Poriston — один з найбільших виробників автоклавного газобетону в Україні. Продукція компанії відіграє ключову роль у підтримці критично важливих проєктів реконструкції житла та інфраструктури по всій країні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.