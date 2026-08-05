Новий пасажирський Boeing показали в США Сьогодні 05:35 — Фондовий ринок

Новий пасажирський Boeing показали в США

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) надало довгоочікуваний дозвіл на експлуатацію Boeing 737 MAX 7.

Це стало важливою віхою для американського авіавиробника, який роками очікував на можливість розпочати продажі найменшої модифікації своєї найпопулярнішої моделі, повідомляє Reuters

Програма сертифікації Boeing 737 MAX 7 стартувала ще у 2018 році та охопила понад 1000 годин льотних і наземних випробувань. У процесі компанії довелося модернізувати протиобліднювальну систему двигунів, оновити програмне забезпечення системи керування польотом, а також систему попередження екіпажу відповідно до вимог FAA і рекомендацій Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB).

Після двох катастроф Boeing 737 MAX 8 у 2018 та 2019 роках нові літаки американської компанії проходять значно суворішу процедуру сертифікації. Додаткову увагу до виробничих процесів і систем контролю якості привернув інцидент у січні 2024 року, коли під час польоту майже нового літака авіакомпанії Alaska Airlines відірвалася панель фюзеляжу.

УНІАН За матеріалами:

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