НКЦПФР поповнила перелік SCAM-проєктів Сьогодні 09:13 — Фондовий ринок

Інвестування через незареєстровані та неліцензовані платформи позбавляє громадян будь-якого юридичного захисту

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила три фінансові проєкти, які мають ознаки сумнівності та потенційно загрожують коштам українських інвесторів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Йдеться про онлайн-платформи:

Comfortrade;

Broox;

Aura Capital Invest.

Усі три проєкти позиціонують себе як сучасні торговельні та інвестиційні брокери, обіцяють клієнтам легкий доступ до ринків валют, криптовалют, акцій та інших фінансових інструментів.

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Проте Комісія під час перевірки виявила низку ознак, які вказують на недоброчесний характер цього залучення грошей.

Зазначені проєкти не мають офіційного представництва в Україні та дозволів Комісії на професійну діяльність на ринках капіталу. Попри це, вони явно фокусуються на українських споживачах, відкриваючи для них можливість безперешкодної реєстрації на своїх онлайн-платформах.

Що означає ліцензія НКЦПФР

Комісія наголошує, що інвестування через незареєстровані та неліцензовані платформи позбавляє громадян будь-якого юридичного захисту. У разі втрати грошей або блокування рахунків регулятор не матиме важелів впливу для повернення коштів інвесторів.

Саме тому, перш ніж довірити свої заощадження будь-якій компанії, важливо самостійно перевірити наявність у неї офіційної ліцензії Комісії.

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Ліцензія — це дозвіл на конкретний вид професійної діяльності на ринках капіталу: торгівлю цінними паперами, управління активами інвестиційних фондів, депозитарну діяльність чи адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Щоб її отримати, компанія повинна підтвердити, що відповідає встановленим законодавством вимогам.

Зокрема, вона має продемонструвати достатній капітал, належну ділову репутацію керівників і власників, кваліфікацію персоналу та наявність внутрішніх систем, які забезпечують захист активів, інформації та прав клієнтів.

Як НКЦПФР контролює ліцензіатів

Отримання ліцензії — це не фінальна точка. Після її видачі компанія регулярно звітує перед Комісією про свій фінансовий стан, діяльність і суттєві зміни в роботі. Для більшості професійних учасників ринку це звична частина операційної діяльності, так само як бухгалтерський облік чи податкова звітність.

Комісія також здійснює нагляд за ліцензіатами. Планові або позапланові перевірки проводяться тоді, коли для цього є підстави: надходять скарги клієнтів, виявляються ознаки можливих порушень, різко змінюються показники діяльності або виникають ризики для інвесторів.

Якщо під час перевірки виявляють незначні недоліки, Комісія насамперед надає компанії можливість усунути їх у визначений строк. Такі заходи, як зупинення або анулювання ліцензії, застосовуються лише у випадках грубих або систематичних порушень, які можуть завдати шкоди інвесторам чи становлять загрозу для стабільної роботи ринку.

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