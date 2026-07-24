ПАРТНЕРСЬКА Депозит чи закордонна нерухомість: куди інвестувати українцям? Сьогодні 17:46

Найбільша в Україні агенція закордонної нерухомості Homium пояснює, чим відрізняються банківські вклади та інвестиції в житло за кордоном.

У 2026 році питання збереження капіталу для українців не обмежується вибором банку або валюти депозиту. Інвестори дедалі частіше оцінюють не лише відсоткову ставку, а й здатність активу протистояти інфляції, приносити регулярний дохід і зростати в ціні протягом кількох років.

Про те, чим відрізняються ці інструменти та з чого складається їхня потенційна дохідність, розповів CEO агенції закордонної нерухомості Homium Артур Бразилевський.

Джерело: дані та аналітика агенції закордонної нерухомості Homium.

Депозит: доступність в обмін на обмежену дохідність

Банківський депозит залишається простим і зрозумілим способом зберігання коштів. Його умови можна оцінити заздалегідь, а відкриття вкладу не потребує тривалої підготовки. Водночас результат залежить від обраної валюти.

За словами Артура Бразилевського, ставки за валютними депозитами часто лише частково компенсують інфляцію. Гривневі вклади можуть пропонувати вищу номінальну дохідність, проте інвестор має враховувати можливу девальвацію та валютні ризики. У підсумку реальний фінансовий результат може відрізнятися від ставки, зазначеної в банківській пропозиції.

Саме тому частина українців шукає інструменти, які дають змогу не лише зберігати гроші, а й розподіляти капітал між різними видами активів.

Два джерела доходу від нерухомості

Потенційна дохідність закордонної нерухомості формується інакше. Власник може отримувати регулярні надходження від оренди, а в разі зростання ринку — додатковий результат завдяки підвищенню вартості самого об’єкта.

Орендний дохід.

Приріст капіталізації нерухомості.

Ці показники не слід оцінювати окремо від характеристик конкретного об’єкта. Навіть у межах однієї країни результат може відрізнятися залежно від міста, району, типу житла та попиту серед орендарів.

Яку дохідність показують популярні напрямки

Країна Дохід від оренди Приріст капіталізації Сукупна дохідність* Іспанія близько 7% 7–10% 14–17% на рік Чорногорія близько 6% близько 8% 14% на рік Туреччина 5–7% близько 4% 9–11% на рік Греція близько 5% до 9% 14% на рік

*Показники є орієнтовними та залежать від конкретного об’єкта, регіону, попиту на оренду й ринкової ситуації.

Розрахунок для об’єкта вартістю 100 000 євро

Якщо використати наведені показники для умовного об’єкта вартістю 100 000 євро, потенційний річний результат може бути таким:

Країна Орендний дохід Зростання вартості Загальний результат Іспанія 7 000 € 7 000–10 000 € 14 000–17 000 € Чорногорія 6 000 € 8 000 € 14 000 € Туреччина 5 000–7 000 € 4 000 € 9 000–11 000 € Греція 5 000 € 9 000 € 14 000 €

Розрахунки демонструють можливий сценарій, але не гарантують отримання зазначеного доходу.

Депозит і нерухомість вирішують різні завдання

Пряме порівняння цих інструментів лише за відсотками не дає повної картини. Депозит приваблює простотою та не потребує управління об’єктом. Нерухомість, своєю чергою, є матеріальним активом, який можна здавати в оренду, використовувати для власного проживання або передати у спадок.

Як пояснює Артур Бразилевський, для багатьох інвесторів важливо, що вартість такого активу визначається у стабільній валюті, а потенційний результат може складатися з регулярного орендного доходу та подальшого зростання ціни.

Разом із тим нерухомість потребує ретельнішої підготовки. Інвестору необхідно врахувати витрати на придбання й утримання, особливості місцевого законодавства, податки, управління та можливі періоди без орендарів.

Від країни — до конкретного об’єкта

Середня дохідність ринку може бути лише першим орієнтиром. Остаточний результат визначають розташування житла, репутація забудовника, якість проєкту, юридична чистота угоди, орендний попит і перспективи розвитку району.

Тому вибір між депозитом і закордонною нерухомістю залежить не лише від очікуваного прибутку. Значення мають доступний бюджет, бажаний рівень ліквідності, готовність управляти активом і строк, на який інвестор планує розмістити кошти.

У Homium наголошують: рішення варто ухвалювати після аналізу конкретного ринку та об’єкта, а не лише на підставі рекламної дохідності. Такий підхід допомагає оцінити ризики та зрозуміти, яку роль нерухомість може виконувати в довгостроковій фінансовій стратегії. : рішення варто ухвалювати після аналізу конкретного ринку та об’єкта, а не лише на підставі рекламної дохідності. Такий підхід допомагає оцінити ризики та зрозуміти, яку роль нерухомість може виконувати в довгостроковій фінансовій стратегії.

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