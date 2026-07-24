День фінансів: новий дизайн банкнот євро, тариф на воду у Львові, піхотно-штурмові контракти Сьогодні 17:45

У п’ятницю, 24 липня, Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 31 жовтня 2026 року, а Михайло Федоров пояснив, чому не погоджується на запропоновані Зеленським посади.

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Піхотно-штурмові контракти

Міністерство оборони розширило перелік посад, на які можуть призначатися військовослужбовці за піхотно-штурмовими контрактами, включивши до них командирів бойових підрозділів безпілотних систем та командирів мінометних підрозділів.

Наказ також уточнює, що перелік штатних посад рядового, сержантського і старшинського і офіцерського складу застосовується лише до батальйонів (загонів), рот (у тому числі мінометних та артилерійських батарей), взводів, команд і груп, які входять до складу основних підрозділів бригад, полків, окремих центрів та окремих батальйонів, а також до розвідувальних батальйонів, рот і взводів.

Банкомат «з'їв» гроші

Поклали гроші в банкомат або термінал самообслуговування, але вони так і не з’явилися на рахунку? Чи банкомат списав кошти з картки, але готівку не видав? Такі ситуації трапляються значно частіше, ніж багато хто думає. Finance.ua вирішив розібратись, чому це відбувається, як діяти в такій ситуації та що можна зробити заздалегідь, щоб звести ризик до мінімуму:

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Санкції проти росії

Вчора ми розповідали , що посли країн ЄС досягли політичної домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти росії. Як стало відомо , Європейський Союз у межах цього пакета санкцій запровадив повну заборону на використання системи SWIFT для 33 російських банків. Після запровадження нових обмежень під санкціями Євросоюзу перебувають уже 94 фінансові установи рф, що становить близько половини банківського сектору країни.

10 нових дизайнів для банкнот євро

Європейський центральний банк представив перші варіанти дизайну нового покоління банкнот євро. Це перше масштабне оновлення зовнішнього вигляду європейської валюти з моменту її запровадження понад 20 років тому. Жителі країн єврозони можуть проголосувати за запропоновані варіанти до 21 вересня. Остаточне рішення щодо нового дизайну Керівна рада ЄЦБ планує ухвалити наприкінці року.

Також Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «Тризуб. Честь», присвячений головному державному символу України. Автором ескізу став художник Олексій Кустовський (Кусто). У своїй роботі він зобразив Тризуб не лише як символ української державності, а й як образ українців, які щодня захищають країну.

Крім того, Національний банк до 35-річчя Незалежності України випустить пам’ятну монету. Тираж складе до 5 тисяч штук, а номінал — 20 гривень.

Мита для 60 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про запровадження нових мит на імпорт товарів із близько 60 країн світу через їхнє «невиконання заборони на імпорт товарів, вироблених із використанням примусової праці». Нові тарифи почнуть діяти з 25 липня. Для більшості інших країн тариф становитиме 12,5%. Водночас імпорт із Європейського Союзу та Тайваню обкладатиметься митом не вище 10%.

Нова допомога ветеранам

В Україні пропонують запровадити новий вид державної підтримки для ветеранів і ветеранок з інвалідністю внаслідок війни — часткову компенсацію вартості самостійно придбаного автомобіля. Два відповідні законопроєкти зареєстровано у Верховній Раді. Документи пропонують виплачувати ветеранам і ветеранкам з інвалідністю внаслідок війни компенсацію у розмірі до 120 тис. грн за самостійно придбаний автомобіль.

Підготовка проєкту держбюджету на 2027 рік

Кабінет Міністрів розпочав підготовку проєкту Державного бюджету України на 2027 рік. Міністерства мають до 31 липня подати пропозиції щодо основних параметрів документа. Уряд планує подати проєкт Державного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня.

Тариф на воду у Львові

З 1 серпня 2026 року у Львові діятиме новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість водопостачання становитиме 36,04 грн за 1 куб. м, водовідведення — 20,34 грн за 1 куб. м. Загальний тариф становитиме 56,38 грн за кубометр.

Для мешканця, який використовує 3 м³ води на місяць, сума за водопостачання та водовідведення зросте орієнтовно на 92 грн. Для родини, яка споживає 9 м³, — приблизно на 275 грн на місяць.

Як розповів міський голова Львова Андрій Садовий, львівський аеропорт відновить роботу, як тільки будуть вирішені безпекові питання. Мова йде про тижні, не про місяці.

Подаровані авто

У другому кварталі 2026 року в Україні за договорами дарування було перереєстровано 10 598 транспортних засобів. Це на 42% більше, ніж у першому кварталі, та на 8,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У середньому українці щомісяця оформлюють близько 3,3 тис. транспортних засобів за договорами дарування. Окрім масових моделей, у другому кварталі за договорами дарування переоформили й низку дорогих автомобілів. Серед них Rolls-Royce Spectre, BMW i7, Rivian R1T, Porsche 718 Boxster, Smart #3.

До речі, в червні 2026 ринок нових легкових автомобілів в ЄС зріс в річному обчисленні на 13,6% - до 1147962 од. Найбільший приріст (+60,7%) знову продемонстрував сегмент електромобілів. Загалом у І півріччі в ЄС було зареєстровано майже 5,9 млн нових легкових авто, що на 5,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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