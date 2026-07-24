Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжено: Зеленський підписав закони Сьогодні 12:38

Це вже 20-те продовження воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це йдеться в картках законопроєктів № 15401 № 15402 . Верховна Рада ухвалила відповідні законопроєкти 14 липня.

Воєнний стан і мобілізацію продовжено ще на 90 днів

Згідно із законами, воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено з 2 серпня 2026 року до 31 жовтня 2026 року.

Це вже 20-те продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення росії.

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