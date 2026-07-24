Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжено: Зеленський підписав закони
Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це йдеться в картках законопроєктів № 15401 і № 15402. Верховна Рада ухвалила відповідні законопроєкти 14 липня.
Воєнний стан і мобілізацію продовжено ще на 90 днів
Згідно із законами, воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено з 2 серпня 2026 року до 31 жовтня 2026 року.
Це вже 20-те продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення росії.
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