Укрпошта випустила нову марку з тризубом (фото) Сьогодні 13:22

Поштовий випуск «Тризуб. Честь»

Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «Тризуб. Честь», присвячений головному державному символу України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Який вигляд має нова поштова марка

На поштовій марці силует Тризуба, виконаний у кольорах військового камуфляжу «піксель», поступово трансформується в руки воїна зі стиснутими кулаками.

Автором ескізу став художник Олексій Кустовський (Кусто). У своїй роботі він зобразив Тризуб не лише як символ української державності, а й як образ українців, які щодня захищають країну.

Це друга марка із зображенням тризуба

Композицію доповнюють рядки з поеми «Енеїда» Івана Котляревського, розміщені на купоні маркового аркуша: «Любов к отчизні де героїть, Там сила вража не устоїть…»

Як зазначають в Укрпошті, написані понад два століття тому слова й сьогодні залишаються актуальними, нагадуючи, що любов до Батьківщини була і залишається джерелом сили українського спротиву.

Продовження тематичної серії

Новий випуск, представлений до Дня Української Державності, продовжує тематичну серію, у якій Укрпошта осмислює витоки української державності та її фундаментальні символи.

Раніше компанія вже презентувала поштові випуски із зображенням тризубу — поштову марка «До Дня Гідності та Свободи» авторства Дмитра Кришовського та марковий аркуш к «Тризуб Незалежності» Володимира Тарана.

Композицію доповнюють рядки з поеми «Енеїда» Івана Котляревського

Разом вони розповідають історію символу, що пройшов шлях від родового знака князя Володимира Великого до герба Української Народної Республіки, Малого Державного Герба незалежної України, а сьогодні став одним із найвпізнаваніших символів української незламності у світі.

Тираж і де придбати

Тираж нової поштової марки становить 1 млн примірників, номінал — U. Конверт «Перший день» випущено накладом 15 тис. примірників, презентаційні папки — лімітованою серією у 350 примірників.

Вартість набору — 255 грн. Пропонований поштовий набір включає: аркуш «Тризуб. Честь» та конверт «Перший день».

Придбати поштовий випуск «Тризуб. Честь» можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та на маркетплейсі Укрпошта.Маркет

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України до 35-річчя Незалежності України випустить пам’ятну монету. Тираж складе до 5 тисяч штук, а номінал — 20 гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.