Незаконний джипінг у заповідниках завдав збитків довкіллю майже на 1,4 млн грн Сьогодні 18:30

Інспектори зафіксували сім випадків порушень

У 2026 році орієнтовний розмір шкоди, завданої незаконним проїздом транспортних засобів територіями природно-заповідного фонду (ПЗФ), становить близько 1,4 млн грн.

Про це повідомили в Міністрерстві економіки та довкілля України.

Відповідні розрахунки оприлюднила Державна екологічна інспекція України за результатами розгляду 14 звернень громадян, зокрема через застосунок «ЕкоЗагроза».

Інспектори зафіксували сім випадків порушень

«Проїзд механічними транспортними засобами територіями ПЗФ є порушенням природоохоронного законодавства. Такі дії руйнують екосистеми, пошкоджують ґрунтовий покрив, рослинність та оселища диких тварин і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом», — сказано в повідомленні.

Для запобігання таким порушенням Держекоінспекція спільно з працівниками Карпатського національного природного парку та Національної поліції проводить рейдові заходи, спрямовані на виявлення, документування та припинення незаконного проїзду територіями природно-заповідного фонду.

Станом на 22 липня 2026 року інспектори Держекоінспекції провели 6 заходів державного контролю, зафіксувавши 7 випадків незаконного проїзду в заповідниках. Складено та передано до суду 7 адміністративних протоколів за ст. 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розрахована шкода склала 41,7 тис. грн, направлено вимоги щодо її відшкодування.

У Міндовкілля обіцяють посилити контроль

«Заповідні території створені для збереження природи, а не для незаконного екстремального туризму. Кожен такий проїзд транспортом залишає слід у природі, який може відновлюватися роками. Ми й надалі посилюватимемо контроль, щоб такі порушення не ставали нормою для громадян», — зазначив заступник міністра Олександр Краснолуцький.

У міністерстві наголошують, що дотримання режиму охорони територій природно-заповідного фонду є обов’язковим для всіх. Кожен випадок незаконного джипінгу отримуватиме належну правову оцінку, а винні нестимуть відповідальність відповідно до законодавства.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в національному природному парку «Синевир» оголосили про сувору заборону на пересування територією на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та інших позашляхових транспортних засобах. Для виявлення порушників у парку встановили додаткову мережу фотопасток та засобів прихованої фото- і відеофіксації. Зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам.

Також ми писали , що в природоохоронних територіях Карпатського регіону запустили систему електронного квитка. Новий онлайн-сервіс дозволяє заздалегідь придбати квиток на відвідування, а адміністраціям установ — вести прозорий облік відвідувачів та ефективніше управляти рекреаційним навантаженням.

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