У парку «Синевир» заборонили джипінг і встановили фотопастки Сьогодні 09:33

В парку встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої фото- і відеофіксації

У національному природному парку «Синевир» оголосили про сувору заборону на пересування територією на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та інших позашляхових транспортних засобах. Для виявлення порушників у парку встановили додаткову мережу фотопасток та засобів прихованої фото- і відеофіксації. Зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам.

Про це повідомила адміністрація НПП «Синевир».

Причини заборони

В адміністрації зазначили, що останнім часом екосистема парку та спокій місцевих жителів зазнають негативного впливу через неконтрольоване використання позашляхової техніки на території природоохоронної зони.

За інформацією установи, пересування позашляховиків може призводити до пошкодження ґрунтового покриву, посилення ерозійних процесів та негативно впливати на рослинний і тваринний світ парку.

Також в адміністрації наголосили, що шум двигунів може турбувати диких тварин, особливо в період розмноження та вирощування потомства, а витоки паливно-мастильних матеріалів становлять ризик для ґрунтів і водойм.

Окрім шкоди заповідній природі, екстремали часто ігнорують межі приватних володінь. Окремим і вкрай болючим питанням стали заїзди на сільськогосподарські земельні ділянки, які важкою працею обробляються мешканцями Тереблянської долини.

«Знищення посівів, сінокосів та пасовищ заради кількох хвилин адреналіну — це пряма неповага до місцевого населення та грубе порушення права приватної власності. Адміністрація парку запевняє, що захищатиме не лише ліси, а й інтереси горян», — наголошують у НПП «Синевир».

На території встановили додаткові фотопастки

Для посилення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства у парку встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої фото- і відеофіксації. Вони розміщені вздовж нелегальних маршрутів для джипінгу, на лісових дорогах і стежках, а також на під’їздах до земельних ділянок жителів Тереблянської долини.

У разі фіксації порушень зібрані матеріали передаватимуть правоохоронцям для притягнення винних до відповідальності.

В адміністрації парку наголосили, що порушники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, а у випадку завдання значних збитків — і до кримінальної.

Водночас у НПП «Синевир» зазначили, що на території парку продовжують підтримувати піший туризм, екологічні маршрути та велотуризм.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в природоохоронних територіях Карпатського регіону запустили систему електронного квитка. Новий онлайн-сервіс дозволяє заздалегідь придбати квиток на відвідування, а адміністраціям установ — вести прозорий облік відвідувачів та ефективніше управляти рекреаційним навантаженням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.