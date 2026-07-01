Обмеження для позашляховиків в Карпатах: що пропонують (штрафи) Сьогодні 07:44 — Казна та Політика

Обмеження для позашляховиків в Карпатах: що пропонують (штрафи)

В Україні пропонують посилити заборону на використання позашляховиків, квадроциклів, баггі та ендуро-мотоциклів у заповідних зонах Карпат.

Про що йдеться

Йдеться про рух приватного транспорту підвищеної прохідності поза дорогами загального користування на територіях природно-заповідного фонду, пише gsminfo.

Таку петицію № 41/010204−26еп зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів. Її автори закликають повністю заборонити такі поїздки в заповідних зонах Карпатського регіону, а також посилити контроль і відповідальність за порушення. Про це повідомила Судово-юридична газета.

Що вже діє зараз

Важливо, що йдеться не про абсолютно нову заборону. Закон № 4188-IX, який набрав чинності 1 лютого 2025 року, уже забороняє проїзд механічних транспортних засобів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, крім доріг загального користування, вулиць і доріг населених пунктів та автомобільних доріг на приватних територіях.

Винятки передбачені для службового транспорту природоохоронних установ, екологічного контролю, правоохоронців, рятувальників, медиків, військових, операторів протимінної діяльності та працівників, які обслуговують інфраструктуру в межах таких територій. Також окремі винятки є для землекористувачів, землевласників і людей, які проживають у визначених господарських зонах.

У Міндовкілля раніше пояснювали, що катання на квадроциклах природною територією нацпарку є незаконним, а сама заборона потрібна через шкоду ґрунтам, рослинності та диким тваринам.

Що пропонують змінити

Автори петиції хочуть зробити контроль у Карпатах жорсткішим. Серед пропозицій — встановлення шлагбаумів і фотопасток на в’їздах до заповідних зон, регулярні рейди разом із поліцією, вищі штрафи та конфіскація транспорту в разі повторних або злісних порушень.

Також пропонують чітко визначити винятки: рух спецтехніки має бути дозволений лише для працівників лісового господарства, рятувальників ДСНС, військових, прикордонників та місцевих жителів, які ведуть господарську діяльність за спеціальними перепустками.

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Ініціатори пояснюють це тим, що неконтрольований джипінг руйнує гірські екосистеми. Колеса важкої техніки пошкоджують трав’яний покрив полонин, залишають глибокі колії, прискорюють ерозію ґрунтів і можуть перетворювати туристичні маршрути на болото. Окремо згадується шкода для рідкісних рослин, середовищ існування тварин і шумове навантаження на дику фауну.

Які штрафи

Наразі відповідальність за порушення правил охорони та використання територій природно-заповідного фонду передбачена статтею 91 КУпАП.

Для громадян штраф становить від 9 до 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 153 до 408 грн.

Для посадових осіб — від 15 до 30 мінімумів, тобто від 255 до 510 грн. Також можлива конфіскація знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Окремо у Верховній Раді вже є законопроєкт № 11309 про посилення відповідальності за порушення правил охорони природно-заповідного фонду. Його ухвалили за основу, і станом на зараз документ готується до другого читання.

Якщо правила посилять, джипінг у Карпатах може стати не просто формально забороненим, а реально ризикованим для організаторів і учасників таких поїздок — із вищими штрафами, контролем на в’їздах і можливістю конфіскації транспорту.

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