У Карпатах запустили систему електронного квитка для туристів Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Кошти від продажу квитків надходять безпосередньо національним природним паркам і заповідникам

У природоохоронних територіях Карпатського регіону запустили систему електронного квитка. Новий онлайн-сервіс дозволяє заздалегідь придбати квиток на відвідування, а адміністраціям установ — вести прозорий облік відвідувачів та ефективніше управляти рекреаційним навантаженням.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Для нас важливо, щоб національні парки отримували сучасні інструменти управління, а відвідувачі — зручні сервіси. Електронний квиток забезпечує прозорий облік відвідувачів, допомагає ефективніше планувати рекреаційне навантаження та створює додаткові можливості для розвитку природоохоронних територій», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Краснолуцький.

Як працюватиме електронний квиток

Для відвідувачів система спрощує підготовку до подорожі. Придбати квиток можна онлайн, оплативши його банківською карткою, через Apple Pay або Google Pay.

Після оплати квиток надходитиме на електронну пошту, зберігатиметься в особистому кабінеті та міститиме QR-код, який необхідно буде показати інспектору з екрана смартфона.

На що спрямують кошти від продажу квитків

Кошти від продажу квитків надходять безпосередньо національним природним паркам і заповідникам та можуть спрямовуватися на утримання туристичної інфраструктури, облаштування маршрутів, природоохоронні заходи, наукові дослідження, еколого-освітню діяльність і покращення сервісів для відвідувачів.

Окрім цього, адміністрації природоохоронних територій отримують доступ до аналітики щодо відвідуваності. Система дозволяє відстежувати кількість придбаних квитків, популярність маршрутів, сезонність та інші показники, що допомагають ефективніше планувати роботу, управляти рекреаційним навантаженням і приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні пропонують посилити заборону на використання позашляховиків, квадроциклів, баггі та ендуро-мотоциклів у заповідних зонах Карпат. Таку петицію № 41/010204−26еп зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів. Її автори закликають повністю заборонити такі поїздки в заповідних зонах Карпатського регіону, а також посилити контроль і відповідальність за порушення.

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