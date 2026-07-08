Пенсії зростуть. Уряд готує реформу, тепер платити будуть від 6000 грн. Що треба знати? Сьогодні 17:32 — Особисті фінанси

Пенсії зростуть. Уряд готує реформу, тепер платити будуть від 6000 грн. Що треба знати?

Українська пенсійна система може зазнати одних із найбільших змін за останні роки. Уряд працює над реформою, яка передбачає мінімальну гарантовану пенсію на рівні не менше 6 тис. грн, перегляд принципів нарахування виплат і скасування окремих спеціальних пенсій. Якщо зміни ухвалять, вони можуть торкнутися понад 4 млн українців, які сьогодні отримують менші виплати.

Мінімальну пенсію хочуть підвищити до 6 тисяч гривен

Наразі реформа ще не ухвалена. Кабінет Міністрів має доопрацювати законопроєкт і подати його на розгляд Верховної Ради.

Водночас уже відомо, що одним із головних нововведень може стати встановлення мінімальної гарантованої пенсії на рівні не менше 6 тис. грн.

За словами голови Податкового комітету ВР Данила Гетманцева, саме такий варіант зараз обговорюється з Міністерством соціальної політики. Він зазначив, що перший етап підвищення можуть реалізувати за рахунок резервів Пенсійного фонду.

За оцінками уряду, сьогодні пенсію менше 6 тис. грн отримують понад 4,3 млн українців. Саме ця категорія може стати основним отримувачем підвищення після запуску реформи.

Пенсії хочуть прив’язати до офіційного стажу

Ще одна ключова зміна стосується принципу розрахунку пенсій.

Уряд пропонує максимально пов’язати майбутній розмір виплат із тривалістю офіційного страхового стажу та сумою сплачених внесків.

Фактично це означає, що чим довше людина офіційно працювала і чим більшими були внески до Пенсійного фонду, тим вищою має бути її пенсія.

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Крім того, парламенту планують запропонувати пакет законодавчих змін, який дозволить відокремити понад 180 видів соціальних виплат від прожиткового мінімуму. Це дасть можливість гнучкіше переглядати розміри різних видів допомоги.

Спеціальні пенсії можуть скасувати

Окремий блок реформи стосується спеціальних пенсій для окремих категорій громадян.

Йдеться, зокрема, про виплати суддям і прокурорам, які в окремих випадках можуть становити сотні тисяч гривень.

Влада пропонує відмовитися від такої системи та перейти до єдиного принципу: розмір пенсії має залежати насамперед від офіційного стажу роботи та сплачених внесків, а не від професії чи спеціального статусу.

Планують запровадити накопичувальну систему

У перспективі реформа передбачає запуск другого — накопичувального — рівня пенсійної системи.

Як пояснив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, крім чинної солідарної моделі, де працюючі українці фінансують виплати нинішнім пенсіонерам, кожен громадянин матиме власний накопичувальний пенсійний рахунок.

Також серед довгострокових цілей уряду — регулярна індексація пенсій і підвищення коефіцієнта заміщення заробітної плати до близько 40%. Це означає, що пенсія має становити щонайменше 40% від офіційної зарплати людини.

Водночас, попри складну демографічну ситуацію та наслідки війни, підвищувати пенсійний вік наразі не планують.

Більше про те, коли можуть запрацювати нові правила та як зміниться пенсійна система, дивіться у відео за посиланням:

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