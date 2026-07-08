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Німеччина vs Чехія: де доведеться платити менше податків працівникам і підприємцям

Особисті фінанси
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Німецька податкова система вважається однією з найскладніших у Європейському Союзі.
Німецька податкова система вважається однією з найскладніших у Європейському Союзі.
Багато українців у Європі досі вважають, що якщо дохід надходить на український рахунок ФОП, то податкові органи європейських країн не матимуть до нього жодного стосунку. Однак у 2026 році такий підхід може призвести до серйозних наслідків. Ключове значення має статус податкового резидентства.
За загальним правилом, особа стає податковим резидентом європейської країни, якщо виконується хоча б одна з таких умов:
  • вона перебуває в країні понад 183 дні протягом календарного або податкового року;
  • центр її життєвих та економічних інтересів знаходиться в цій країні. Йдеться, зокрема, про проживання сім’ї, навчання дітей, наявність довгострокового договору оренди житла або постійного місця роботи.
З огляду на автоматичний обмін фінансовою інформацією між державами, приховати доходи чи банківські рахунки стає дедалі складніше. Тому для тих, хто проживає в Європі, найбезпечнішою стратегією залишається повна податкова прозорість.

Німеччина

Німецька податкова система вважається однією з найскладніших у Європейському Союзі.

Наймані працівники

Податок на доходи фізичних осіб має прогресивну шкалу — від 14% до 42%. Для громадян із дуже високими доходами ставка може сягати 45%.
На кінцевий розмір податкового навантаження суттєво впливає податковий клас (Steuerklasse). Наприклад, подружжя може обрати різні комбінації класів, що дозволяє оптимізувати податкові платежі.
У 2026 році неоподатковуваний мінімум (Grundfreibetrag) становить 12 096 євро на особу на рік. Крім того, із заробітної плати можуть утримуватися церковний податок у розмірі 8−9% та солідарний збір.

Підприємці

Реєстрація бізнесу як Gewerbe або вільний працівник (Freiberufler). Окрім прибуткового податку, підприємці сплачують місцевий промисловий податок (Gewerbesteuer), якщо прибуток перевищує 24 тис. 500 євро.

Чехія

Чехія приваблює фіксованими зборами та відносно невисокими ставками.

Наймані працівники

Базова ставка ПДФО — 15%. Якщо річний дохід перевищує 36-кратний розмір середньої зарплати (близько 1,6 млн крон), то на суму перевищення діє ставка 23%.
Кожен платник має право на базову податкову знижку на себе (sleva na poplatníka) — 30 тис. 840 крон на рік, що зменшує суму нарахованого податку.

Підприємці

Для чеських «ФОПів» (OSVČ) діє режим паушального податку (paušální daň). Ви платите фіксовану суму на місяць, яка вже включає прибутковий податок, соціальне та медичне страхування.
2026 року, залежно від категорії доходу (зони), це коштує від 9 тис. до 26 тис. крон на місяць. Ніяких звітів та чеків — заплатив і спиш спокійно.

Скільки залишається «на руки»

Для порівняння розглянемо приклад найманого працівника, який не має дітей, не перебуває у шлюбі (для Німеччини це найжорсткіший 1-й податковий клас) і отримує «брудну» (Gross) зарплату в розмірі 3 тис. євро на місяць (36 тис. євро на рік).
Приблизний розрахунок того, скільки з’їдять податки та соціальні збори у різних країнах 2026 року, і скільки людина отримає «чистими» (Net) — у таблиці нижче:
КраїнаЗарплата "брудними" (місяць)Прибутковий податок (ПДФО)Соціальні та медичні збориРазом "на руки" (чистими)
Німеччина3 тис. євро~9,7 % (1-й клас)~21,7 %~2 тис. 54 євро
Чехія3 тис. євро (~75 тис. CZK)~9.,5 % (із базовою знижкою)~11,6 %~2 тис. 360 євро (~59 тис. CZK)
Порівняємо умови для дрібного бізнесу (самозайнятих осіб/підприємців) із чистим річним доходом (оборотом для паушальних систем) у розмірі 40 тис. євро на рік.
КраїнаОсновний режим для мікробізнесуСкільки приблизно йде на податки та соцстрахування на рікУ чому особливість системи
НімеччинаGewerbe (загальна система)~10 тис. 500 – 12 тис. євро (ПДФО + промисловий податок)Залежить від громади. Можна списувати витрати на авто, техніку, оренду
ЧехіяPaušální daň (1 або 2 зона)Фіксовано ~4 тис. 200 – 5 тис. 500 євро на рікОдин платіж за все, жодної бухгалтерії
У статті «Податки для українців у Європі: де найвигідніше жити та працювати 2026 року» Finance.ua розібрався, за що, кому і скільки зараз доводиться платити, як не потрапити у пастку подвійного оподаткування та чим відрізняються правила у топ-країнах Європи.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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