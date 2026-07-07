Податки для українців у Європі: де найвигідніше жити та працювати 2026 року
Як зрозуміти, де платити податки
- ви перебуваєте в країні понад 183 дні протягом календарного або податкового року;
- центр ваших життєвих та економічних інтересів перемістився туди (там живе сім’я, діти ходять до школи, підписано довгостроковий договір оренди житла, є постійна робота).
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Скільки платять у різних країнах Європи
Польща
- Наймані працівники. Діє прогресивна шкала. Ставка становить 12% на дохід до 120 тис. злотих на рік. Все, що вище цієї суми, оподатковується за ставкою 32%. Є плюс — неоподатковуваний мінімум (kwota wolna od podatku) становить 30 тис. злотих на рік. Якщо заробляєте менше — прибутковий податок взагалі повертають після подавання річної декларації PIT.
- Підприємці. Для тих, хто відкриває аналог нашого ФОП (Jednoosobowa działalność gospodarcza), є опція — Ryczałt (паушальний податок). Його ставка залежить від виду діяльності: наприклад, ІТ-фахівці платять 12% або 8,5%, сфера послуг — 8,5%, торгівля — 3%. Податок платиться від обороту, без урахування витрат.
Німеччина
- Наймані працівники. Податок прогресивний — від 14% до 42% (і навіть 45% для супербагатих). На суму податку критично впливає ваш «податковий клас» (Steuerklasse). Наприклад, одружені пари, де один заробляє багато, а інший мало, можуть обрати комбінацію класів і суттєво зменшити виплати. Неоподатковуваний мінімум (Grundfreibetrag) 2026 року становить 12 тис. 96 євро на рік на людину. Окрім цього, з чистої зарплати вираховується церковний податок (8−9 %) та солідарний збір.
- Підприємці. Реєстрація бізнесу як Gewerbe або вільний працівник (Freiberufler). Окрім прибуткового податку, підприємці сплачують місцевий промисловий податок (Gewerbesteuer), якщо прибуток перевищує 24 тис. 500 євро.
Чехія
- Наймані працівники. Базова ставка ПДФО — 15%. Якщо річний дохід перевищує 36-кратний розмір середньої зарплати (близько 1,6 млн крон), то на суму перевищення діє ставка 23%. Кожен платник має право на базову податкову знижку на себе (sleva na poplatníka) — 30 тис. 840 крон на рік, що зменшує суму нарахованого податку.
- Підприємці. Для чеських «ФОПів» (OSVČ) діє режим паушального податку (paušální daň). Ви платите фіксовану суму на місяць, яка вже включає прибутковий податок, соціальне та медичне страхування. 2026 року, залежно від категорії доходу (зони), це коштує від 9 тис. до 26 тис. крон на місяць. Ніяких звітів та чеків — заплатив і спиш спокійно.
Іспанія
- Наймані працівники. Податок прогресивний і складається з двох частин (загальнодержавної та регіональної). Ставки стартують від 19% і сягають 47% для високих доходів. Регіони (наприклад, Мадрид чи Каталонія) мають право змінювати свою частину податку, тому в різних містах суми у квитанціях можуть відрізнятися в разі однакової зарплати.
- Підприємці. Статус «Autónomo». Прибутковий податок платиться як авансові платежі щоквартально за ставкою 20% від чистого прибутку (доходи мінус витрати). Наприкінці року робиться перерахунок за прогресивною шкалою. Крім того, є обов’язковий щомісячний внесок у соцстрах (CUTA), який розраховується за прогресивною шкалою від реального доходу і стартує від 80 євро на місяць для нових підприємців (Tarifa Plana на перший рік) та може сягати 530 євро залежно від реального доходу.
Рахуємо «чисту» зарплату
|Країна
|Зарплата "брудними" (місяць)
|Прибутковий податок (ПДФО)
|Соціальні та медичні збори
|Разом "на руки" (чистими)
|Польща
|3 тис. євро (~13 тис. PLN)
|~9 % (враховуючи пільгу)
|~13,7 %
|~2 тис. 320 євро (~10 тис. PLN)
|Німеччина
|3 тис. євро
|~9,7 % (1-й клас)
|~21,7 %
|~2 тис. 54 євро
|Чехія
|3 тис. євро (~75 тис. CZK)
|~9.,5 % (із базовою знижкою)
|~11,6 %
|~2 тис. 360 євро (~59 тис. CZK)
|Іспанія
|3 тис. євро
|~15 %
|~6,4 %
|~2 тис. 358 євро
|Країна
|Основний режим для мікробізнесу
|Скільки приблизно йде на податки та соцстрахування на рік
|У чому особливість системи
|Польща
|Ryczałt (для IT послуг — 12 %)
|~4 тис. 800 євро (податок) + ~4 тис. євро (ZUS) = 8 тис. 800 євро
|Податок від обороту, витрати не враховуються
|Німеччина
|Gewerbe (загальна система)
|~10 тис. 500 – 12 тис. євро (ПДФО + промисловий податок)
|Залежить від громади. Можна списувати витрати на авто, техніку, оренду
|Чехія
|Paušální daň (1 або 2 зона)
|Фіксовано ~4 тис. 200 – 5 тис. 500 євро на рік
|Один платіж за все, жодної бухгалтерії
|Іспанія
|Autónomo (загальна система)
|~8 тис. євро (ПДФО) + ~3 тис. 600 євро (соцстрах) = 11 тис. 600 євро
|Високий фіксований внесок у соцстрах навіть за нульового прибутку
Подвійне оподаткування: як не заплатити двічі
- Різниця в ставках. Якщо в європейській країні податок на ваш рівень доходу становить 25%, а в Україні з вас «зняли» 18%, то різницю (7%) доведеться доплатити в бюджет європейської країни.
- Військовий збір. Європейські податкові органи часто відмовляються зараховувати український військовий збір (який зріс до 5%), оскільки він класифікується як цільовий мілітарний збір, а не класичний прибутковий податок. Його доводиться сплачувати додатково.
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На чому можна зекономити
- Пільги на дітей (Kinderfreibetrag / Dziecko PIT): Практично скрізь у ЄС наявність дітей знижує ваші податки. У Польщі це пряме вирахування з суми податку (близько 1 тис. 100 злотих на рік за першу дитину). У Німеччині — зменшення бази оподаткування.
- Списання витрат на роботу: якщо ви працюєте з дому (Home Office), у багатьох країнах можна списати частину витрат на інтернет, електроенергію та навіть купівлю робочого столу чи комп’ютера. У Німеччині для цього є фіксована сума на день (Homeoffice-Pauschale).
- Витрати на дорогу. Якщо доводиться їздити в офіс, вартість проїзного на громадський транспорт або бензин (за кілометраж) також віднімається від суми доходу, з якого рахують податок.
Висновок
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