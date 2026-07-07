Податки для українців у Європі: де найвигідніше жити та працювати 2026 року Сьогодні 09:50 — Казна та Політика

Податки в ЄС для українців

Після початку повномасштабної війни питання оподаткування українців, які виїхали до Європи, тривалий час залишалося відкритим. У перші роки багато країн зосередилися на підтримці вимушених переселенців, а податкові органи нерідко поблажливо ставилися до дистанційної роботи чи незначних доходів, отриманих за кордоном.

Однак станом на червень 2026 року ситуація суттєво змінилася. Перехідний період фактично завершився. В Україні повноцінно запрацював автоматичний обмін фінансовою інформацією за міжнародним стандартом CRS, що дає податковим органам доступ до даних про іноземні фінансові рахунки українських резидентів. Водночас податкові служби європейських країн дедалі ретельніше перевіряють, скільки часу громадяни України фактично перебувають на їхній території, щоб визначити їхній податковий статус.

Finance.ua розібрався, за що, кому і скільки зараз доводиться платити, як не потрапити у пастку подвійного оподаткування та чим відрізняються правила у топ-країнах Європи.

Як зрозуміти, де платити податки

Багато хто досі думає: «Якщо я отримую гроші на українську картку ФОП, то Європу це не обходить». На жаль, це міф, який 2026 року може коштувати дорого. Все вирішує статус податкового резидентства.

За загальним правилом, ви стаєте податковим резидентом європейської країни, якщо виконується хоча б одна з умов:

ви перебуваєте в країні понад 183 дні протягом календарного або податкового року;

центр ваших життєвих та економічних інтересів перемістився туди (там живе сім’я, діти ходять до школи, підписано довгостроковий договір оренди житла, є постійна робота).

Якщо ви проживаєте в умовній Польщі чи Німеччині понад пів року, ця країна вважає вас «своїм» платником і вимагає податок з усього вашого світового доходу. Включно з українськими зарплатами, дивідендами чи доходами від оренди квартири в Києві.

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Соціальна допомога (наприклад, німецький Bürgergeld), яку отримують біженці, у самій Європі зазвичай не оподатковується. В Україні, згідно з роз’ясненнями ДПС, цю допомогу потрібно вносити до щорічної декларації, але податок на доходи (ПДФО) з неї не справляється. Проте з військовим збором, який в Україні підняли до 5%, виникають юридичні нюанси, тому декларувати іноземні доходи вдома стає обов’язком, щоб уникнути штрафів.

Скільки платять у різних країнах Європи

Розглянемо кілька найпопулярніших країн, де осіло найбільше українців. Умови для найманих працівників та тих, хто хоче відкрити мікробізнес, там суттєво відрізняються.

Польща

Польща залишається найбільш зрозумілою для українців у плані податків, особливо для мікропідприємців.

Наймані працівники. Діє прогресивна шкала. Ставка становить 12% на дохід до 120 тис. злотих на рік. Все, що вище цієї суми, оподатковується за ставкою 32%. Є плюс — неоподатковуваний мінімум (kwota wolna od podatku) становить 30 тис. злотих на рік. Якщо заробляєте менше — прибутковий податок взагалі повертають після подавання річної декларації PIT.

Підприємці. Для тих, хто відкриває аналог нашого ФОП (Jednoosobowa działalność gospodarcza), є опція — Ryczałt (паушальний податок). Його ставка залежить від виду діяльності: наприклад, ІТ-фахівці платять 12% або 8,5%, сфера послуг — 8,5%, торгівля — 3%. Податок платиться від обороту, без урахування витрат.

Німеччина

Німецька податкова система — одна з найсуворіших та найскладніших у ЄС.

Наймані працівники. Податок прогресивний — від 14% до 42% (і навіть 45% для супербагатих). На суму податку критично впливає ваш «податковий клас» (Steuerklasse). Наприклад, одружені пари, де один заробляє багато, а інший мало, можуть обрати комбінацію класів і суттєво зменшити виплати. Неоподатковуваний мінімум (Grundfreibetrag) 2026 року становить 12 тис. 96 євро на рік на людину. Окрім цього, з чистої зарплати вираховується церковний податок (8−9 %) та солідарний збір.

Підприємці. Реєстрація бізнесу як Gewerbe або вільний працівник (Freiberufler). Окрім прибуткового податку, підприємці сплачують місцевий промисловий податок (Gewerbesteuer), якщо прибуток перевищує 24 тис. 500 євро.

Податкова система в Німеччині одна з найсуворіших у ЄС

Чехія

Чехія приваблює фіксованими зборами та відносно невисокими ставками.

Наймані працівники. Базова ставка ПДФО — 15%. Якщо річний дохід перевищує 36-кратний розмір середньої зарплати (близько 1,6 млн крон), то на суму перевищення діє ставка 23%. Кожен платник має право на базову податкову знижку на себе (sleva na poplatníka) — 30 тис. 840 крон на рік, що зменшує суму нарахованого податку.

Підприємці. Для чеських «ФОПів» (OSVČ) діє режим паушального податку (paušální daň). Ви платите фіксовану суму на місяць, яка вже включає прибутковий податок, соціальне та медичне страхування. 2026 року, залежно від категорії доходу (зони), це коштує від 9 тис. до 26 тис. крон на місяць. Ніяких звітів та чеків — заплатив і спиш спокійно.

Іспанія

Країна має досить високий податковий тиск.

Наймані працівники. Податок прогресивний і складається з двох частин (загальнодержавної та регіональної). Ставки стартують від 19% і сягають 47% для високих доходів. Регіони (наприклад, Мадрид чи Каталонія) мають право змінювати свою частину податку, тому в різних містах суми у квитанціях можуть відрізнятися в разі однакової зарплати.

Підприємці. Статус «Autónomo». Прибутковий податок платиться як авансові платежі щоквартально за ставкою 20% від чистого прибутку (доходи мінус витрати). Наприкінці року робиться перерахунок за прогресивною шкалою. Крім того, є обов’язковий щомісячний внесок у соцстрах (CUTA), який розраховується за прогресивною шкалою від реального доходу і стартує від 80 євро на місяць для нових підприємців (Tarifa Plana на перший рік) та може сягати 530 євро залежно від реального доходу.

Рахуємо «чисту» зарплату

Щоб не плутатися у відсотках, подивімось на конкретний приклад. Уявімо найманого працівника, який не має дітей, не перебуває у шлюбі (для Німеччини це найжорсткіший 1-й податковий клас) і отримує «брудну» (Gross) зарплату в розмірі 3 тис. євро на місяць (36 тис. євро на рік).

Приблизний розрахунок того, скільки з’їдять податки та соціальні збори у різних країнах 2026 року, і скільки людина отримає «чистими» (Net) — у таблиці нижче:

Країна Зарплата "брудними" (місяць) Прибутковий податок (ПДФО) Соціальні та медичні збори Разом "на руки" (чистими) Польща 3 тис. євро (~13 тис. PLN) ~9 % (враховуючи пільгу) ~13,7 % ~2 тис. 320 євро (~10 тис. PLN) Німеччина 3 тис. євро ~9,7 % (1-й клас) ~21,7 % ~2 тис. 54 євро Чехія 3 тис. євро (~75 тис. CZK) ~9.,5 % (із базовою знижкою) ~11,6 % ~2 тис. 360 євро (~59 тис. CZK) Іспанія 3 тис. євро ~15 % ~6,4 % ~2 тис. 358 євро

Порівняємо умови для дрібного бізнесу (самозайнятих осіб/підприємців) із чистим річним доходом (оборотом для паушальних систем) у розмірі 40 тис. євро на рік.

Країна Основний режим для мікробізнесу Скільки приблизно йде на податки та соцстрахування на рік У чому особливість системи Польща Ryczałt (для IT послуг — 12 %) ~4 тис. 800 євро (податок) + ~4 тис. євро (ZUS) = 8 тис. 800 євро Податок від обороту, витрати не враховуються Німеччина Gewerbe (загальна система) ~10 тис. 500 – 12 тис. євро (ПДФО + промисловий податок) Залежить від громади. Можна списувати витрати на авто, техніку, оренду Чехія Paušální daň (1 або 2 зона) Фіксовано ~4 тис. 200 – 5 тис. 500 євро на рік Один платіж за все, жодної бухгалтерії Іспанія Autónomo (загальна система) ~8 тис. євро (ПДФО) + ~3 тис. 600 євро (соцстрах) = 11 тис. 600 євро Високий фіксований внесок у соцстрах навіть за нульового прибутку

Подвійне оподаткування: як не заплатити двічі

Це головний страх українців, які продовжують працювати на українські компанії дистанційно, але живуть у Європі. За законом, ви маєте сплатити 18% ПДФО та 5 % військового збору в Україні, а європейська країна вимагає свій податок, бо ви перебуваєте там понад 183 дні.

Між Україною та більшістю європейських країн підписані Угоди про уникнення подвійного оподаткування (двосторонні конвенції). Якщо ви визнані податковим резидентом європейської країни (наприклад, Польщі), ви зобов’язані задекларувати там свій український дохід. Завдяки конвенції, податки, які з вас уже утримали в Україні (18% ПДФО), можна зарахувати у зменшення польського податкового зобов’язання.

Та існують дві проблеми:

Різниця в ставках. Якщо в європейській країні податок на ваш рівень доходу становить 25%, а в Україні з вас «зняли» 18%, то різницю (7%) доведеться доплатити в бюджет європейської країни. Військовий збір. Європейські податкові органи часто відмовляються зараховувати український військовий збір (який зріс до 5%), оскільки він класифікується як цільовий мілітарний збір, а не класичний прибутковий податок. Його доводиться сплачувати додатково.

Щоб мінімізувати ризики, юристи радять на початку кожного року брати в українській податковій Довідку-підтвердження статусу податкового резидента України (її можна отримати в електронному кабінеті) та надавати її європейським фіскалам.

Проте, якщо ви живете за кордоном безвиїзно вже понад три роки, довести резидентство України буде практично неможливо — європейці вважатимуть вас виключно своїм платником податків.

На чому можна зекономити

Європейське податкове законодавство, попри високі ставки, дає багато можливостей легально зменшити суму виплат. Про них варто знати та заявляти під час подавання річної декларації:

Пільги на дітей (Kinderfreibetrag / Dziecko PIT): Практично скрізь у ЄС наявність дітей знижує ваші податки. У Польщі це пряме вирахування з суми податку (близько 1 тис. 100 злотих на рік за першу дитину). У Німеччині — зменшення бази оподаткування.

Списання витрат на роботу: якщо ви працюєте з дому (Home Office), у багатьох країнах можна списати частину витрат на інтернет, електроенергію та навіть купівлю робочого столу чи комп’ютера. У Німеччині для цього є фіксована сума на день (Homeoffice-Pauschale).

Витрати на дорогу. Якщо доводиться їздити в офіс, вартість проїзного на громадський транспорт або бензин (за кілометраж) також віднімається від суми доходу, з якого рахують податок.

Висновок

Якщо ви перебуваєте в Європі, у червні 2026 року найкраща стратегія — це повна прозорість. З огляду на запуск автоматичного обміну даними між банками, приховати доходи чи рахунки не вдасться.

Якщо ви працюєте на місцевому контракті — за вас усе робить роботодавець, вам залишається лише навесні подати декларацію для повернення переплат (завдяки пільгам). Якщо же ви фрілансер чи маєте доходи в обох країнах — є сенс витратити від 50−100 євро на консультацію місцевого податкового радника (Steuerberater у Німеччині чи Doradca podatkowy у Польщі). Це вбереже від потенційних штрафів, які в Європі можуть сягати тисяч євро.

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