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Українським зерновим коридором за понад 2,5 роки скористалися вже понад 8 тис. суден

Казна та Політика
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Українським зерновим коридором від початку його функціонування скористалися вже понад 8 тисяч суден, що дозволило Україні за окремими видами продукції повернутися до довоєнних обсягів експорту.
Про це повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.
«Фактично більш ніж 2,5 роки цей (зерновий — ред.) коридор працює, а це більше ніж 8 тисяч суден, які ним скористалися», — сказав він.
За словами Плетенчука, забезпечення функціонування зернового коридору є одним із ключових досягнень Військово-Морських сил України.
«Для України морський експорт є основним каналом. Мати відкритий морський коридор, який є незалежним від сухопутних кордонів, — це про незалежність, можливість вести власну економічну зовнішню політику», — наголосив речник.
Він підкреслив, що саме завдяки роботі ВМС та інших складових Сил оборони вдалося забезпечити безпечний прохід цивільних суден.
«По деяких видах експортної продукції Україна навіть змогла вийти на довоєнні показники», — зазначив Плетенчук.
За матеріалами:
Укрінформ
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