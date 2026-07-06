У травні держборг повернувся до зменшення Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

У травні держборг повернувся до зменшення

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у травні зменшився порівняно з попереднім місяцем на 0,6%, або на 1,33 млрд доларів, до 210,67 млрд доларів.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів

Державний і гарантований державою борг на кінець травня становив 9325,55 млрд гривень, або 210,67 млрд доларів, проти 9345,51 млрд гривень, або 212 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 9064,5 млрд гривень (204,68 млрд доларів) проти 9086,15 млрд гривень (206,12 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився зі 160,66 млрд доларів до 159,85 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг зменшився у гривневому еквіваленті з 2003,73 млрд гривень до 1988,90 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зменшився з 45,45 млрд доларів до 44,93 млрд доларів).

Гарантований державою борг на кінець звітного періоду становив 261,05 млрд гривень, або 5,90 млрд доларів.

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