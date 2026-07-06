0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У травні держборг повернувся до зменшення

Казна та Політика
57
У травні держборг повернувся до зменшення
У травні держборг повернувся до зменшення
Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у травні зменшився порівняно з попереднім місяцем на 0,6%, або на 1,33 млрд доларів, до 210,67 млрд доларів.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
Державний і гарантований державою борг на кінець травня становив 9325,55 млрд гривень, або 210,67 млрд доларів, проти 9345,51 млрд гривень, або 212 млрд доларів, місяцем раніше.
Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 9064,5 млрд гривень (204,68 млрд доларів) проти 9086,15 млрд гривень (206,12 млрд доларів) місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився зі 160,66 млрд доларів до 159,85 млрд доларів.
Прямий внутрішній борг зменшився у гривневому еквіваленті з 2003,73 млрд гривень до 1988,90 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зменшився з 45,45 млрд доларів до 44,93 млрд доларів).
Гарантований державою борг на кінець звітного періоду становив 261,05 млрд гривень, або 5,90 млрд доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems