Уряд очікує 43 млрд грн від детінізації ринку праці Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Трудовий кодекс має зробити ринок праці більш гнучким та водночас врегульованим.

Детінізація ринку праці здатна забезпечити близько 43 млрд грн додаткових надходжень до державного бюджету щороку.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді, передає «Інтерфакс-Україна».

Під час виступу міністр закликав народних депутатів підтримати ухвалення нового Трудового кодексу України.

Уряд розраховує на підтримку нового Трудового кодексу

За словами Соболева, чинний Кодекс законів про працю був ухвалений ще у 1971 році та вже не відповідає сучасним потребам ринку праці.

«У найближчих пріоритетах ми дуже просимо підтримки щодо ухвалення Трудового кодексу. Чинний документ ухвалений ще у 1971 році, він морально і функціонально застарів. Новий кодекс встановлює однакові правила для працівників, роботодавців, профспілок, інспекції праці та суддів. Ми розраховуємо на підтримку в першому читанні, щоб надалі комплексно опрацювати поправки до другого читання разом з усіма зацікавленими сторонами», — сказав міністр.

Нові правила для працівників і роботодавців

Соболев наголосив, що розвиток людського капіталу залишається одним із ключових пріоритетів уряду.

За його словами, оновлений Трудовий кодекс має зробити ринок праці більш гнучким та водночас врегульованим.

«Це дозволить людям, зокрема внутрішньо переміщеним особам, легше знаходити роботу, а роботодавцям — залучати працівників на умовах гнучких трудових контрактів», — зазначив міністр.

Цифровізація ринку праці

Крім того, Міністерство економіки працює над цифровізацією ринку праці. Для цього була запущена платформа «Обрій», за допомогою якої планується залучити до ринку праці близько 100 тис. осіб.

Міністр також повідомив, що уряд очікує на ухвалення дерегуляційних законопроєктів та запуск першої великої приватизації через прозору систему аукціонів.

Що відомо про новий Трудовий кодекс

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати основою реформи ринку праці.

Що змінює документ:

кодекс закріплює вісім ознак трудових відносин. Це має зменшити правову невизначеність і сприяти детінізації зайнятості;

кількість типів трудових договорів збільшується з шести до дев’яти. Документ регулює сучасні формати зайнятості, зокрема дистанційну та надомну роботу, а також роботу з нефіксованим робочим часом;

електронні документи у сфері трудових відносин прирівнюються до паперових;

запроваджується прозорий механізм визначення мінімальної зарплати, відповідно до стандартів ЄС. Мінімальний рівень визначатиметься як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд;

кодекс закріплює право працівників з дітьми на гнучкі форми зайнятості, зокрема дистанційну роботу та роботу вдома;

передбачено впровадження ризик-орієнтованого підходу до перевірок;

проєкт кодексу вводить учнівський трудовий договір, який має забезпечити безпечне поєднання навчання та першого місця роботи.

Також ми писали , що нині на підконтрольній Україні території проживають близько 31 млн людей, з яких працюють приблизно 13 млн, а сплачують ЄСВ лише 10,5 млн. Ще десь 2,3 млн осіб з інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тис. людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Також значна кількість жінок і молоді стикаються з певними бар’єрами при працевлаштуванні.

Тому Новий Трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність — роботодавцям, зробити роботу доступнішою, а трудові відносини — більш прогнозованими.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.