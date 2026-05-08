В Україні працюють лише 13 мільйонів: в чому плюси нового Трудового кодексу

Нині на підконтрольній Україні території проживають близько 31 млн людей, з яких працюють приблизно 13 млн, а сплачують ЄСВ лише 10,5 млн.

Ще десь 2,3 млн осіб з інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тис. людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Також значна кількість жінок і молоді стикаються з певними бар’єрами при працевлаштуванні.

Тому Новий Трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність — роботодавцям, зробити роботу доступнішою, а трудові відносини — більш прогнозованими.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає кореспондент Укрінформу

Ухвалення нового трудового законодавства є важливою частиною євроінтеграційного курсу України — проєкт трудового кодексу імплементує європейський та міжнародний стандарт у сфері праці.

«Фактично зайнято на ринку праці значно менше людей, ніж нині потребує наша економіка. Тому новий кодекс потрібен не як формальна реформа, не просто як оновлення загальних правил. Він потрібен, щоб зробити роботу доступнішою, легальнішою, більш прогнозованою і більш зручною», — зазначив міністр.

Що очікують

З ухваленням нового трудового законодавства в уряді очікують появи 302 тис. нових офіційних або формалізованих робочих місць, а чистий фіскальний ефект від реформи прогнозується на рівні 43,4 млрд грн щороку.

Після запровадження трудових договорів замість трудових книжок бізнес заощаджуватиме по 5,3 млрд грн, а впровадження електронного документообігу надасть до 226 млн грн прямих адміністративних заощаджень.

Що передбачено для працівників

Передбачено збільшення на 4 дні щорічної оплачуваної відпустки,

офіційне право на дистанційну,

надомну, сезонну, домашню роботу,

гнучкий графік — це все буде врегульовано законодавчо.

«Роботодавець отримає більше легальних моделей зайнятості під свої потреби. Це важливо, бо правова невизначеність шкодить і працівнику, і роботодавцю. Виникають ризики трудових спорів, потім все це опиняється у судах», — додав міністр.

Зарплати

Серед іншого автори нового Трудового кодексу пропонують змінити підхід до встановлення мінімальної зарплати, яка буде орієнтуватися на середню зарплату по економіці.

Мета ухвалення

«Ухвалення нового кодексу пов’язано з ширшою метою уряду — залучити додатково 4,5 млн людей на ринок праці до 2035 року, і в першу чергу — українців. Кодекс не вирішує всі проблеми само собою, але він створює базову правову рамку для цього», — сказав Соболев.

Finance.ua вже писав , що сьогодні близько 18,5 мільйона осіб економічно активного віку, тоді як офіційно зайняті трохи більше 10 мільйонів. Приблизно 46% населення економічно активного віку не є учасниками ринку праці. Зміни трудового законодавства сприятимуть виходу з «тіні» частини українців.

