Новий Трудовий кодекс є вимогою ЄС для вступу України Сьогодні 08:32 — Казна та Політика

Новий Трудовий кодекс є не лише внутрішньою реформою, а й однією з вимог Європейського Союзу в межах процесу вступу України до ЄС.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка під час панелі на форумі «Ринок праці для економіки майбутнього», передає mind.

«Вступ до ЄС — це об’єднання навколо фундаментальних цінностей. Йдеться про соціально-ринкову економіку, яка передбачає повну зайнятість і гідне ставлення до працівників», — наголосив він.

Реформа трудового законодавства

Качка у виступі підкреслив, що реформа трудового законодавства має еволюційний характер і фактично узгоджує українські норми з європейськими підходами.

«Зміна — це не обов’язково щось протилежне до того, що було раніше. Це еволюція і збереження принципових речей», — зазначив він.

За його словами, Кодекс прямо згадується серед вимог ЄС і є важливим для просування у переговорах — зокрема у кластерах щодо ринку праці та конкурентоспроможності.

Віцепрем’єр наголосив, що документ потрібно підтримати в першому читанні, а фінальну версію доопрацювати в парламенті за участі всіх сторін.

«Єдиний спосіб його ухвалити — це проголосувати в першому читанні і вже в парламенті через діалог довести до сприйняття суспільством», — заявив Качка.

Діалог із бізнесом і профспілками

Він додав, що тристоронній діалог між урядом, бізнесом і профспілками також є окремою вимогою ЄС.

Качка також підкреслив, що оновлення трудового законодавства впливає на сприйняття України в ЄС як юрисдикції з належним захистом трудових прав.

«Важливо, щоб до нас ставилися як до юрисдикції, де є повага до трудових прав», — зазначив він.

Крім того, новий Кодекс має легалізувати сучасні формати зайнятості — зокрема делегування працівників і міжнародну мобільність, що вже є нормою для бізнесу

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в проєкті нового Трудового кодексу закріплюються сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, робота з нефіксованим робочим часом тощо. Крім того, документ пропонує збільшити тривалість щорічної оплачуваної відпустки до 28 календарних днів.

Інститут Тоні Блера підготував Білу книгу щодо проєкту Трудового кодексу України. Він містить незалежний аналіз ключових положень проєкту та їхнього потенційного впливу на ринок праці, економіку та систему трудових відносин.

Mind

