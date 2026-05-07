12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт отримають гроші — сума
Понад 12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак, отримають доплати по 20 тисяч гривень за березень.
Як пише Юлія Свириденко, премʼєр-міністр України, сьогодні Уряд виділив на це 242 млн грн. Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників і газовиків, понад тисяча залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та повертають громади до нормальної роботи. Кошти підприємства перерахують працівникам безпосередньо на рахунки.
Загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців.
Ці доплати стали важливим інструмент підтримки людей, які працювали цього опалювального сезону в найскладніших умовах і забезпечували стабільну роботу критичної інфраструктури.
За матеріалами:
Finance.ua
