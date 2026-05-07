Робота з дому: 10 віддалених вакансій травня
Молодший маркетолог у мережу медичних центрів «ОН Клінік»
- брати участь у реалізації маркетингових проєктів;
- аналізувати конкурентне середовище;
- створювати креативи та розміщувати публікації на зовнішніх ресурсах;
- контролювати актуальність інформації та прайсів;
- працювати з відгуками та онлайн-репутацією бренду;
- вносити графіки лікарів в операційну систему.
Бухгалтер зі знанням німецької мови в Sofort Umzug
- виставлення рахунків клієнтам відповідно до стандартів компанії;
- ведення обліку рахунків у CRM-системі;
- контроль надходження оплат;
- опрацювання вхідних рахунків та підготовка платежів;
- перевірка платежів та прикріплення підтверджувальних документів.
Відеомонтажер для соцмереж у «Телерадіокомпанія Люкс»
- із досвідом відеомонтажу (Adobe, DaVinci Resolve або мобільні додатки, наприклад, CapCut); буде плюсом досвід створення довгих відео для YouTube (горизонтальних) розважального характеру;
- тих, хто орієнтується в трендах соцмереж і мемах, а також в курсі політичного життя України та світу;
- з базовим розумінням кольорокорекції та роботи зі звуком;
- з досвідом генерації зображень для монтажу в Nano banana, GPT тощо, генерації відео за зображенням в Grok, Qwen чи Veo 3, генерації аудіо в ElevenLabs.
Аналітик в ТМ «Приправка»
- кандидатів із вищою освітою (економіка, статистика, кібернетика);
- із досвідом роботи на аналогічній посаді;
- з високим рівнем володіння Excel (формули, зведені таблиці, Power Query/Pivot);
- з досвідом роботи з великими масивами даних.
Доцент/старший викладач (комп'ютерні науки) в «Метінвест Політехніка»
- кандидатів із вищою освітою або науковим ступенем у сфері ІТ;
- зі знаннями, навичками та публікаціями у сфері генеративного штучного інтелекту, low-code automation і машинного навчання.
- із досвідом проведення навчань, тренінгів, публічних виступів;
- зі знанням сучасних напрямів (AI, машинне навчання, low-code);
- з навичками роботи в LMS Moodle, MS Teams.
PPC-спеціаліст в FMads
- досвід у digital-маркетингу від 2 років, зокрема в Google Ads, Meta Ads, Tik-Tok Ads; наявність досвіду в Linkendin, Reddit, Bing буде плюсом;
- навички роботи та налаштування Google Analytics, GTM, Merchant Center; буде плюсом наявність досвіду роботи і налаштування необхідних плагінів у WordPress та Shopify;
- навички роботи з AI-інструментами, автоматизаціями і воронками (Make, Send Pulse, GPT, Sora, Gemeni);
- рівень англійської — від B1.
Аккаунт-менеджер в Aweb
- комунікація з клієнтами та розуміння їхніх бізнес-потреб, консультування та підтримка на всіх етапах співпраці;
- координація роботи команди (ефективна взаємодія з SEO-фахівцями, PPC-спеціалістами, копірайтерами, програмістами, дизайнерами тощо);
- контроль термінів, задач і результатів проєктів;
- аналіз ефективності, визначення точок розвитку клієнтів та пропозиція нових рішень;
- підготовка та презентація результатів роботи клієнтам.
Фахівець з роботи з персоналом в «Українську універсальну транспортну компанію»
- обробка вхідних звернень від потенційних кандидатів;
- координація та передача кандидатів виконробам/начальниками будівельних дільниць.
Юрист у Suziria Group
- з вищою юридичною освітою;
- з досвідом роботи від 3 років (обов'язково — у дистрибуційній компанії);
- зі знанням господарського, договірного, податкового, митного та валютного права;
- з досвідом роботи із ЗЕД-контрактами та банківськими операціями.
Молодший аудитор (з навчанням) у Deloitte
- участь у перевірці фінансової звітності відповідно до місцевих та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та аудиторських процедур;
- щоденна взаємодія з клієнтами;
- організація і проведення інвентаризацій;
- збір необхідних даних для аудиторських перевірок.
