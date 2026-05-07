Робота з дому: 10 віддалених вакансій травня Сьогодні 14:07 — Особисті фінанси

Дівчина працює віддалено за ноутбуком

Віддалена робота продовжує залишатися одним із найпопулярніших форматів на ринку праці. І це не лише про IT: сьогодні працювати з дому пропонують також у сфері юриспруденції, аналітики, маркетингу та освіти. Ділимося новою добіркою від robota.ua із 10 актуальними вакансіями від українських та міжнародних компаній, які готові наймати працівників без прив’язки до офісу.

Молодший маркетолог у мережу медичних центрів «ОН Клінік»

📍 Віддалено

Сучасна медична мережа шукає працвника . Серед його майбутніх обов’язків:

брати участь у реалізації маркетингових проєктів;

аналізувати конкурентне середовище;

створювати креативи та розміщувати публікації на зовнішніх ресурсах;

контролювати актуальність інформації та прайсів;

працювати з відгуками та онлайн-репутацією бренду;

вносити графіки лікарів в операційну систему.

Бухгалтер зі знанням німецької мови в Sofort Umzug

📍 Віддалено

Роботодавець — міжнародна компанія, що спеціалізується на організації приватних і корпоративних переїздів у Німеччині та за її межами.

виставлення рахунків клієнтам відповідно до стандартів компанії;

ведення обліку рахунків у CRM-системі;

контроль надходження оплат;

опрацювання вхідних рахунків та підготовка платежів;

перевірка платежів та прикріплення підтверджувальних документів.

Відеомонтажер для соцмереж у «Телерадіокомпанія Люкс»

📍 Київ/Львів/віддалено або гібрид

із досвідом відеомонтажу (Adobe, DaVinci Resolve або мобільні додатки, наприклад, CapCut); буде плюсом досвід створення довгих відео для YouTube (горизонтальних) розважального характеру;

тих, хто орієнтується в трендах соцмереж і мемах, а також в курсі політичного життя України та світу;

з базовим розумінням кольорокорекції та роботи зі звуком;

з досвідом генерації зображень для монтажу в Nano banana, GPT тощо, генерації відео за зображенням в Grok, Qwen чи Veo 3, генерації аудіо в ElevenLabs.

Аналітик в ТМ «Приправка»

📍 Київ/віддалено

Український бренд спецій і прянощів розглядає на позицію

кандидатів із вищою освітою (економіка, статистика, кібернетика);

із досвідом роботи на аналогічній посаді;

з високим рівнем володіння Excel (формули, зведені таблиці, Power Query/Pivot);

з досвідом роботи з великими масивами даних.

Перевагою буде знання SQL, Python, ШІ-інструментів.

Доцент/старший викладач (комп'ютерні науки) в «Метінвест Політехніка»

📍 Віддалено

кандидатів із вищою освітою або науковим ступенем у сфері ІТ;

зі знаннями, навичками та публікаціями у сфері генеративного штучного інтелекту, low-code automation і машинного навчання.

із досвідом проведення навчань, тренінгів, публічних виступів;

зі знанням сучасних напрямів (AI, машинне навчання, low-code);

з навичками роботи в LMS Moodle, MS Teams.

PPC-спеціаліст в FMads

📍 Віддалено

Діджитал-агентство, що спеціалізується на комплексному інтернет-маркетингу, у пошуках кандидата

досвід у digital-маркетингу від 2 років, зокрема в Google Ads, Meta Ads, Tik-Tok Ads; наявність досвіду в Linkendin, Reddit, Bing буде плюсом;

навички роботи та налаштування Google Analytics, GTM, Merchant Center; буде плюсом наявність досвіду роботи і налаштування необхідних плагінів у WordPress та Shopify;

навички роботи з AI-інструментами, автоматизаціями і воронками (Make, Send Pulse, GPT, Sora, Gemeni);

рівень англійської — від B1.

Аккаунт-менеджер в Aweb

📍 Віддалено

Роботодавець — Digital-агенція, що спеціалізується на SEO та контекстній рекламі та працює з клієнтами з України, США, Європи та інших країн. Серед анонсованих обов’язків

комунікація з клієнтами та розуміння їхніх бізнес-потреб, консультування та підтримка на всіх етапах співпраці;

координація роботи команди (ефективна взаємодія з SEO-фахівцями, PPC-спеціалістами, копірайтерами, програмістами, дизайнерами тощо);

контроль термінів, задач і результатів проєктів;

аналіз ефективності, визначення точок розвитку клієнтів та пропозиція нових рішень;

підготовка та презентація результатів роботи клієнтам.

Читайте також ТОП-10 найбільших роботодавців в Україні

Фахівець з роботи з персоналом в «Українську універсальну транспортну компанію»

📍 Віддалено

Багатопрофільне підприємство, яке реалізує будівельні проєкти по всій Україні та активно залучає персонал виробничих і будівельних професій, оголосило про вакансію

Серед обов’язків, про які повідомляється:

обробка вхідних звернень від потенційних кандидатів;

координація та передача кандидатів виконробам/начальниками будівельних дільниць.

Компанія надає смартфон для роботи та компенсує витрати на зв’язок та інтернет. Анонсується щотижнева оплата та оформлення через цивільно-правовий договір.

Юрист у Suziria Group

📍 Гібридний формат (офіс у Києві + віддалено)

Національна компанія з виробництва та дистрибуції зоотоварів шукає фахівця для комплексного юридичного супроводу бізнесу.

Шанс потрапити в компанію є у кандидатів:

з вищою юридичною освітою;

з досвідом роботи від 3 років (обов'язково — у дистрибуційній компанії);

зі знанням господарського, договірного, податкового, митного та валютного права;

з досвідом роботи із ЗЕД-контрактами та банківськими операціями.

Молодший аудитор (з навчанням) у Deloitte

📍 Гібридний формат (Чернівці + віддалено)

Одна з найбільших міжнародних компаній у сфері аудиту, консалтингу та фінансових послуг, що працює у понад 100 країнах світу шукає фахівця для роботи в команді аудиту з подальшим навчанням і професійним розвитком. Вакансія передбачає старт роботи у листопаді (після 4-тижневого безкоштовного навчання).

Серед анонсованих обов’язків:

участь у перевірці фінансової звітності відповідно до місцевих та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та аудиторських процедур;

щоденна взаємодія з клієнтами;

організація і проведення інвентаризацій;

збір необхідних даних для аудиторських перевірок.

Раніше ми повідомляли, що часто буває, що кандидат відгукується на вакансії, але не отримує жодного запрошення на співбесіду. Це поширена ситуація, яка не завжди означає, що з резюме щось не так. На процес найму впливають різні фактори — від технічних фільтрів до внутрішніх рішень компанії. Частину з них кандидат не контролює, проте дещо можна покращити самостійно. Про причини, чому ви не отримали відповідь на своє резюме — розповіли тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.