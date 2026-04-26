ТОП-10 найбільших роботодавців в Україні

Рейтинг найбільших роботодавців України, Фото: freepik
У 2026 році найбільшим роботодавцем в Україні визнано «Укрзалізницю». До трійки лідерів також увійшли «АТБ» та Газмережі України.
Про це свідчить рейтинг «Опендатаботу».

«Укрзалізниця» залишається найбільшим роботодавцем вже понад 5 років, але її команда поступово зменшується. За рік штат компанії скоротився на 5% — до 169 952 співробітників. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії скоротився на 27% або 62,8 тисячі людей.
Друге місце посідає «АТБ» із 46 649 співробітниками. За рік компанія збільшила команду на 565 людей (+1%), але від початку повномасштабної війни втратила 14 133 працівники (-23%).
Третє місце — у Газорозподільних мереж України, де працює 39 444 людини. За рік компанія додала 1 770 співробітників (+5%) — це найбільше зростання серед усіх у десятці.
Як змінювався штат ТОП-10 роботодавці України
Як змінювався штат ТОП-10 роботодавці України, Інфографіка: Опендатабот
«Сільпо» обігнали «Укрпошту» та піднялися на четверте місце з показником 32 367 працівників. За рік тут до команди додалася 1 001 людина (+3%), однак у порівнянні з 2021 роком компанія втратила 9 808 співробітників (-23%).
«Укрпошта», яка тепер на п’ятому місці, має 31 739 працівників — її штат за рік не змінився, але у довгостроковій перспективі скорочення значне: — 30 634 людини (-49%) до 2021 року.
Згідно з дослідженням, «Нова пошта» утримує шосту позицію з 27 572 співробітниками. За рік штат компанії не зазнав особливих змін (+0,2%), водночас з 2021 року людський капітал скоротився на 2 218 працівників (-7%).
У Новій пошті пояснюють: загальне зменшення штату пов’язано, переважно, із війною, міграцією працівників і змінами операційних процесів.
Найбільші у відсотках зміни штату за рік сталися в Енергоатомі: −6%. Загалом з 2021 року компанія втратила 8 087 працівників (-24%). Наразі, за даними фінзвітності, в компанії працює 25 740 співробітників.
На восьмому місці — «Ліси України» з 22 252 працівниками. Наразі компанія має статус «в стані припинення» через процес реорганізації. Водночас саме на цьому підприємстві зафіксовано найбільший відсоток скорочення штату серед усієї десятки торік: −6% (- 1 465 людей), зазначають експерти.
Дев’яте місце утримує «Укрнафта» — 19 583 співробітники. За рік компанія виросла на 657 людей (+4%). Проте з 2021 року штат Укрнафти зменшився на 1 213 працівників (—6%).
Замикає десятку «Укргазвидобування» з 17 794 працівниками: +477 людей за рік (+3%). Це єдина компанія топу, яка від початку повномасштабної збільшила свій штат: +979 працівників (+6%), йдеться в аналітиці.
За матеріалами:
Finance.ua
