Місце для вашої реклами

Автомобілі-хамелеони: який колір вносять у документи

Як визначають колір автомобілів-хамелеонів
До реєстраційних документів обов’язково вносяться основні характеристики транспортного засобу, зокрема його колір. Водночас у випадках, коли визначення кольору є ускладненим (як із покриттям типу «хамелеон»), залучаються фахівці Експертної служби МВС.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Який колір фіксують у документах

Під час дослідження експерти враховують домінуючий колір кузова транспортного засобу — тобто той, який переважає при звичайному сприйнятті за денного освітлення. Саме цей базовий колір і вноситься до свідоцтва про реєстрацію.
«Незважаючи на візуальні ефекти зміни відтінків, у документах фіксується один основний колір. Це необхідно для ідентифікації транспортного засобу та уніфікації обліку», — зазначають фахівці сервісних центрів МВС.
Якщо ж транспортний засіб має комбіноване фарбування або кілька виражених кольорів, це також зазначається в реєстраційних документах як один визначений домінуючий колір відповідно до результатів експертного дослідження.

Чи потрібно переоформлювати документи при зміні кольору

Зміна кольору транспортного засобу, зокрема нанесення покриття типу «хамелеон», вважається зміною його зовнішнього вигляду.
У такому разі власник зобов’язаний звернутися до Експертної служби МВС та сервісного центру МВС для внесення відповідних змін до реєстраційних документів.
Отже, автомобілі з ефектом «хамелеон» не створюють перешкод для реєстрації, однак потребують правильного визначення основного кольору.
Варто зазначити, що визначення кольору транспортного засобу є лише одним із етапів комплексної перевірки під час його реєстрації, особливо якщо йдеться про авто, ввезені з-за кордону.
Під час першої реєстрації такого транспортного засобу в Україні власнику необхідно пройти кілька обов’язкових процедур.
Зокрема, автомобіль підлягає експертному дослідженню в установах Експертної служби МВС, де фахівці не лише визначають його основні характеристики, зокрема колір, а й здійснюють перевірку ідентифікаційних номерів та документів.
До пакета документів для реєстрації належать:
  • паспорт
  • РНОКПП,
  • документ про право власності,
  • іноземні реєстраційні документи,
  • митна декларація,
  • сертифікат відповідності,
  • висновок експертного дослідження,
  • квитанції про оплату.
Важливо, що експертне дослідження є гарантією законності та безпеки транспортного засобу. Саме на цьому етапі, зокрема, і визначається коректний колір авто — навіть якщо воно має складне або змінне покриття типу «хамелеон».
Місце для вашої реклами
