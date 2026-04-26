Nissan представив електричний Juke (фото)
Компанія Nissan офіційно представила третє покоління компактного кросовера Nissan Juke, яке вперше стало повністю електричним. Виробництво моделі налагодять у британському Сандерленді, а старт продажів запланований на весну 2027 року.
Про це пише «Корреспондент».
Новинка побудована на платформі CMF-EV, яка вже використовується в електромобілях Nissan Leaf та Nissan Ariya, а також у моделях альянсу Renault — Renault Megane E-Tech і Renault Scenic E-Tech.
Однією з ключових особливостей стане підтримка технології vehicle-to-grid, яка дозволяє не лише заряджати авто, а й передавати електроенергію назад у мережу.
Електричний Nissan Juke стане частиною розширеної електричної лінійки бренду, до якої вже входить новий Nissan Micra, а в майбутньому додадуться ще компактні моделі. Водночас гібридна версія нинішнього Juke залишиться у продажу.
Перед запуском серійного виробництва Nissan проведе тестову фазу на заводі у Великій Британії. Технічні характеристики та ціни поки що не розкриваються.
У компанії підкреслюють, що Європа залишається ключовим ринком у стратегії електрифікації, а новий Juke має стати важливим кроком на шляху до повністю електричної лінійки та нульових викидів.
