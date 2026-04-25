Найпопулярніші в Україні вживані авто зі США (інфографіка)

Ford Escape - найпопулярніше вживане авто зі США

За січень-березень українці придбали 9467 вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 1,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найчастіше автовласники обирали Ford Escape.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які авто обирають українці

Найбільшу частку серед вживаних авто зі США становили бензинові моделі — 59%.

Частка електромобілів склала 19%, гібридів — 12%, дизельних авто — 6%, а машин із ГБО — 4%.

Середній вік уживаних «американців», які поповнили український автопарк у першому кварталі 2026 року, становить 7 років.

ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Раніше Finance.ua писав , у березні в Україні було зареєстровано 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 22% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Якщо говорити про імпортовані вживані бензинові авто, тут домінують кросовери.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Tiguan — 705 авто;

Volkswagen Golf — 628 авто;

Nissan Rogue — 585 авто;

Audi Q5 — 562 авто;

Audi A4 — 319 авто.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.