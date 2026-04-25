Найпопулярніші в Україні вживані авто зі США (інфографіка)
За січень-березень українці придбали 9467 вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 1,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найчастіше автовласники обирали Ford Escape.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Які авто обирають українці
Найбільшу частку серед вживаних авто зі США становили бензинові моделі — 59%.
Частка електромобілів склала 19%, гібридів — 12%, дизельних авто — 6%, а машин із ГБО — 4%.
Середній вік уживаних «американців», які поповнили український автопарк у першому кварталі 2026 року, становить 7 років.
Раніше Finance.ua писав, у березні в Україні було зареєстровано 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 22% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Якщо говорити про імпортовані вживані бензинові авто, тут домінують кросовери.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Tiguan — 705 авто;
- Volkswagen Golf — 628 авто;
- Nissan Rogue — 585 авто;
- Audi Q5 — 562 авто;
- Audi A4 — 319 авто.
