У Дубаї готують до відкриття першу в світі станцію повітряного таксі (фото)

Дубай готує запуск літаючих таксі
У Дубаї готують до відкриття першу у світі станцію вертикального зльоту і посадки повітряних таксі біля Міжнародного аеропорту Дубая. Комерційні перевезення планують запустити до кінця 2026 року.
Про це повідомляє медіаофіс уряду Дубая.
Об’єкт проінспектував заступник прем’єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів Хамдан бін Мохаммед Аль Мактум.
Він зазначив, що станція вже готова і є частиною ширшої мережі, яка включатиме райони Downtown, Palm Jumeirah і Dubai Marina — її планують завершити до кінця цього року.
Дубай готує запуск літаючих таксі
«Очікується, що перша станція обслуговуватиме близько 170 тисяч пасажирів щороку, і я доручив запустити сервіс для громадськості вже цього року з дотриманням найвищих міжнародних стандартів. Цей проєкт є ключовим етапом розвитку міської мобільності Дубая, скорочує час у дорозі та робить місто ближчим», — сказав Хамдан бін Мохаммед Аль Мактум.
Таксі може летіти зі швидкістю 324 км/год, поїздка від міжнародного аеропорту Дубая до Palm Jumeirah триватиме близько 10 хвилин замість 45 хвилин автомобілем.
Будівництво станції повітряного таксі
Компанія — виробник повітряних таксі Joby Aviation підписала угоду з Дубаєм у 2024 році. Joby Aviation — американський авіаційний стартап, що розробляє електричні аеротаксі з вертикальним зльотом і посадкою.
Це повністю електричний, екологічно чистий літальний апарат із нульовими експлуатаційними викидами, має акустичний профіль, який зливається з фоновим міським шумом, і є у сто разів тихішим за гелікоптер, пише медіаофіс уряду Дубая.
Перший пілотований рейс у Дубаї компанія Joby здійснила у листопаді 2025 року: подорож із випробувального центру в Маргамі до Міжнародного аеропорту Аль-Мактум (DWC) тривала 17 хвилин.
Загалом, Управління доріг і транспорту міста до 2026 року планує відкрити чотири станції повітряного таксі.
