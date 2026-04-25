0 800 307 555
Tesla розширила послуги роботаксі у США ще на два міста

Tesla запускає роботаксі ще у двох містах
Tesla запускає роботаксі ще у двох містах
Компанія Tesla Ілона Маска розповіла про початок надання послуг роботаксі у ще двох американських містах — Далласі й Х’юстоні, що у південному штаті Техас.
Про це повідомляє Reuters.
Офіційний акаунт Tesla в соцмережі X, присвячений роботаксі, оголосив про запуск послуг роботаксі ще у двох американських містах — Далласі та Х’юстоні, а також опублікував два відео, на яких позашляховики Model Y їздять цими містами без водія та без монітора безпеки на передньому сидінні.
«Спробуйте Tesla роботаксі в Далласі та Х’юстоні» — написав пізніше у соцмережі Х генеральний директор компанії Ілон Маск.
Зазначається, що минулого року Tesla почала пропонувати послуги роботаксі в місті Остін, що також у штаті Техас.
Проте тоді в автомобілях були присутні монітори безпеки. Відтоді компанія почала їх демонтувати.
За матеріалами:
Укрінформ
TeslaРоботиЕлектромобілі
