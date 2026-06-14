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Stellantis відкликає понад 1,3 млн автомобілів Jeep

Технології&Авто
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Jeep Wrangler
Jeep Wrangler
Концерн Stellantis розпочав глобальне відкликання понад 1,3 мільйона автомобілів Jeep через потенційний ризик виникнення пожежі. Причиною кампанії стала несправність електричного з’єднання в проводці електрогідравлічного насоса підсилювача керма.
Про це повідомляє Reuters.

Які автівки відкликають

Під відкликання потрапили Jeep Wrangler та Jeep Gladiator 2021−2025 модельних років. За даними виробника, за певних рідкісних обставин несправне з’єднання може призвести до перегріву окремих компонентів, що здатне спричинити займання автомобіля.
Найбільше машин відкликають у США — майже 1,08 мільйона. Ще близько 106 тисяч автомобілів зареєстровані в Канаді, 23 тисячі — у Мексиці, а приблизно 125 тисяч перебувають на інших світових ринках.
У рамках сервісної кампанії дилери проведуть перевірку електропроводки та, за необхідності, виконають ремонт або заміну джгута проводів чи самого електрогідравлічного насоса підсилювача керма. Усі роботи виконуватимуться безкоштовно для власників.
За інформацією компанії, наразі зафіксовано лише один випадок можливого травмування, пов’язаного з цією несправністю. Водночас повідомлень про ДТП або смертельні випадки через дефект не надходило.
У Stellantis пообіцяли розраховують розробити та впровадити технічне рішення не пізніше липня.
За матеріалами:
Корреспондент.net
АвтоКросовер
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