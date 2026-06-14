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6 найкращих електромобілів для сім’ї у 2026 році (фото)

Технології&Авто
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Автомобіль KIA EV3 є одним з найкращих електромобілів для родини
Автомобіль KIA EV3 є одним з найкращих електромобілів для родини
Зростання вартості життя і цін на пальне змушує родини замислитися про перехід на електромобіль. Тому експерти назвали низку найкращих варіантів для придбання в 2026-му. Наразі ключовими параметрами для вибору автомобілів є загальна кількість пасажирів, запас заряду батареї для тривалості поїздки, ціна та клас транспортного засобу.
Про це пише видання Car Expert.

Hyundai Inster

Цей компактний SUV для невеликих сімей, який дивує своєю місткістю. Дитячі крісла встановлюються без проблем, а подвійна коляска легко влазить у багажник; окремою перевагою є розетка у передньому відсіку для ніг та режим білого шуму для немовлят.
Hyundai Inster
Hyundai Inster
Запас ходу 293−360 км достатній для кількох днів між зарядками, а знімна підлога багажника додає ще 10 см глибини за потреби.

Jaecoo J5

Стильний п’ятимісний SUV для тих, кому потрібно розмістити троє дитячих крісел на задньому сидінні. Водій зростом до 186 см почувається комфортно навіть із переднім дитячим кріслом позаду.
Jaecoo J5
Jaecoo J5
Машина має запас ходу 400 км підходить як для щоденних поїздок, так і для невеликих подорожей. У багажнику вистачає місця для подвійної коляски з додатковою глибиною під підлогою.

GAC Aion UT

Доступний мінімалістичний хетчбек із хорошим простором для сімей. Три дитячих крісла розміщуються в ряд ззаду, а запас ходу 430 км з легкістю покриває шкільні маршрути і щоденні поїздки.
GAC Aion UT
GAC Aion UT
Просторий багажник із додатковими 10 см глибини робить його практичним вибором за розумну ціну. Автомобіль, як кажуть експерти, має потенціал стати одним з найбільш цікавих зразків електротранспорту.

Kia EV3

Гнучкий електромобіль для батьків, які не хочуть переходити на більший клас. Висувний столик спереду і розетка ззаду перетворюють його на мобільний офіс.
Kia EV3
Kia EV3
Авто запас ходу 436−604 км залежно від комплектації робить його одним із найбільш універсальних у цьому списку. Три дитячих крісла розміщуються в різних комбінаціях на задньому сидінні.

Hyundai Ioniq 5

Найбільш місткий варіант у списку з найбільшим багажником, куди влізає 15 пакетів з продуктами або подвійна коляска. Три дитячих крісла комфортно розміщуються в другому ряду, а вбудовані шторки на вікнах і режим білого шуму роблять салон ідеальним середовищем для немовлят.
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5
Автомобіль має запас ходу 448−570 км і наявність надшвидкої зарядки. Ці параметри роблять його реалістичним варіантом як для повсякдення, так і для відпусток.

Kia EV9

Найкращий вибір для великих сімей із трьома рядами сидінь і місцем для п’яти дитячих крісел одночасно. Запас ходу 443−512 км, USB-C порти і дефлектори у всіх трьох рядах, вбудовані шторки і просторий багажник на дев’ять пакетів навіть із усіма сімома місцями.
Kia EV9
Kia EV9
Ці параметри роблять його максимально зручним для сімейних поїздок. Цифрові бічні дзеркала у топовій комплектації потребують звикання, але камери паркування це компенсують.
За матеріалами:
Фокус
Авто
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