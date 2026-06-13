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ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону (інфографіка)

Технології&Авто
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Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у травні
Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у травні, Фото: magnific
У травні українці зареєстрували 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на імпортні автівки знизився на 18%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які вживані автомобілі обирають українці

Середній вік уживаних авто, які у травні отримали українську реєстрацію, становив 9,4 року.
Найбільшу частку становили бензинові машини. На них припало 58% усіх реєстрацій, тоді як рік тому цей показник становив 48%.
Далі йдуть:
  • дизельні — 19% (21% у трав. 2025р.);
  • електромобілі — 11% (22% у трав. 2025р.);
  • гібриди — 9% (6% у трав. 2025р.);
  • авто з ГБО — 3% (3% у трав. 2025р.).
Найпопулярнішим легковиком, ввезеним з-за кордону, у травні став Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто, ввезених з-за кордону у травні
ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто, ввезених з-за кордону у травні, Інфографіка створена за допомогою ШІ
До цього Finance.ua зазначав, що купівля вживаного автомобіля завжди пов’язана з певними ризиками. Навіть якщо машина має охайний вигляд і повний пакет документів, це не гарантує, що з нею немає проблем.
Перед купівлею фахівці радять пройти експертне дослідження, яке допоможе виявити підроблені документи, змінені VIN-коди та інші можливі порушення.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниВживані автоУкравтопром
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