ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону (інфографіка) Сьогодні 19:09 — Технології&Авто

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону у травні, Фото: magnific

У травні українці зареєстрували 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на імпортні автівки знизився на 18%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які вживані автомобілі обирають українці

Середній вік уживаних авто, які у травні отримали українську реєстрацію, становив 9,4 року.

Найбільшу частку становили бензинові машини. На них припало 58% усіх реєстрацій, тоді як рік тому цей показник становив 48%.

Далі йдуть:

дизельні — 19% (21% у трав. 2025р.);

електромобілі — 11% (22% у трав. 2025р.);

гібриди — 9% (6% у трав. 2025р.);

авто з ГБО — 3% (3% у трав. 2025р.).

Найпопулярнішим легковиком, ввезеним з-за кордону, у травні став Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто, ввезених з-за кордону у травні, Інфографіка створена за допомогою ШІ

До цього Finance.ua зазначав , що купівля вживаного автомобіля завжди пов’язана з певними ризиками. Навіть якщо машина має охайний вигляд і повний пакет документів, це не гарантує, що з нею немає проблем.

Перед купівлею фахівці радять пройти експертне дослідження, яке допоможе виявити підроблені документи, змінені VIN-коди та інші можливі порушення.

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