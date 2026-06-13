ТОП-10 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону (інфографіка)

Середній вік уживаних авто, які у травні отримали українську реєстрацію, становив 9,4 року.
Найбільшу частку становили бензинові машини. На них припало 58% усіх реєстрацій, тоді як рік тому цей показник становив 48%.
Далі йдуть:
дизельні — 19% (21% у трав. 2025р.);
електромобілі — 11% (22% у трав. 2025р.);
гібриди — 9% (6% у трав. 2025р.);
авто з ГБО — 3% (3% у трав. 2025р.).
Найпопулярнішим легковиком, ввезеним з-за кордону, у травні став Volkswagen Golf.
До цього Finance.ua зазначав, що купівля вживаного автомобіля завжди пов’язана з певними ризиками. Навіть якщо машина має охайний вигляд і повний пакет документів, це не гарантує, що з нею немає проблем.
Перед купівлею фахівці радять пройти експертне дослідження, яке допоможе виявити підроблені документи, змінені VIN-коди та інші можливі порушення.