Що не можна підключати до USB-порту телевізора 14.06.2026, 00:09 — Технології&Авто

Що можна і що не можна підключати до USB-порту телевізора, Фото: Tom's Guide

Практично кожен новий Smart TV оснащений щонайменше одним USB-роз'ємом, розташованим на бічній або задній панелі. USB-порт у телевізорі — це зручний додатковий інструмент, але не універсальний роз’єм. Він чудово підходить для базових аксесуарів та живлення малопотужних гаджетів, але не розрахований на складну периферію або високе навантаження.

Журналісти Engadget розповіли , що можна і що не можна підключати до USB-порту телевізора.

Що можна підключити до телевізора через USB

Одна з найпопулярніших функцій — відтворення медіафайлів з флешки. Телевізор вміє відтворювати фільми, серіали, музику та зображення без інтернету. Зазвичай підтримуються поширені формати, такі як MP4, AVI, MKV, MP3 та JPEG, але сумісність залежить від моделі телевізора.

Також USB-порт можна використовувати для зарядки малопотужного аксесуара. Наприклад, пульта, навушників, фітнес-браслета або електронної книги. Зарядка буде повільною, але для таких пристроїв швидкості зазвичай вистачає.

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Багато користувачів через USB підключають LED-підсвічування для створення фонового освітлення. Це зручно, оскільки підсвічування часто вмикається і вимикається разом із телевізором.

Окремі моделі Smart TV дозволяють підключати USB-мікрофони — це може стати в пригоді для голосового керування, відеодзвінків або караоке-додатків. Якщо пульт без мікрофона, окремий пристрій іноді розв’язує проблему.

Що підключати не варто

Незважаючи на універсальність, USB-роз'єм телевізора має обмеження щодо потужності та функціональності. Він не призначений для повноцінної зарядки смартфонів і планшетів: процес буде дуже повільним і може створювати навантаження на порт.

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Також не варто підключати пристрої, що вимагають драйверів — наприклад, принтери, сканери або зовнішні оптичні приводи. Телевізор банально не зможе їх розпізнати через відсутність необхідного програмного забезпечення.

Окрему небезпеку становлять невідомі флешки. Підключення випадкових USB-накопичувачів може бути ризикованим з погляду безпеки, особливо якщо пристрій пошкоджений або містить шкідливі файли.

Крім того, пристрої з високим енергоспоживанням — вентилятори, обігрівачі, грілки та LED-лампи — можуть працювати нестабільно або не запускатися взагалі.

УНІАН За матеріалами:

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