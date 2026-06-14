Практично кожен новий Smart TV оснащений щонайменше одним USB-роз'ємом, розташованим на бічній або задній панелі. USB-порт у телевізорі — це зручний додатковий інструмент, але не універсальний роз’єм. Він чудово підходить для базових аксесуарів та живлення малопотужних гаджетів, але не розрахований на складну периферію або високе навантаження.
Журналісти Engadget розповіли, що можна і що не можна підключати до USB-порту телевізора.
Що можна підключити до телевізора через USB
Одна з найпопулярніших функцій — відтворення медіафайлів з флешки. Телевізор вміє відтворювати фільми, серіали, музику та зображення без інтернету. Зазвичай підтримуються поширені формати, такі як MP4, AVI, MKV, MP3 та JPEG, але сумісність залежить від моделі телевізора.
Також USB-порт можна використовувати для зарядки малопотужного аксесуара. Наприклад, пульта, навушників, фітнес-браслета або електронної книги. Зарядка буде повільною, але для таких пристроїв швидкості зазвичай вистачає.
Багато користувачів через USB підключають LED-підсвічування для створення фонового освітлення. Це зручно, оскільки підсвічування часто вмикається і вимикається разом із телевізором.
Окремі моделі Smart TV дозволяють підключати USB-мікрофони — це може стати в пригоді для голосового керування, відеодзвінків або караоке-додатків. Якщо пульт без мікрофона, окремий пристрій іноді розв’язує проблему.
Що підключати не варто
Незважаючи на універсальність, USB-роз'єм телевізора має обмеження щодо потужності та функціональності. Він не призначений для повноцінної зарядки смартфонів і планшетів: процес буде дуже повільним і може створювати навантаження на порт.
Також не варто підключати пристрої, що вимагають драйверів — наприклад, принтери, сканери або зовнішні оптичні приводи. Телевізор банально не зможе їх розпізнати через відсутність необхідного програмного забезпечення.
Окрему небезпеку становлять невідомі флешки. Підключення випадкових USB-накопичувачів може бути ризикованим з погляду безпеки, особливо якщо пристрій пошкоджений або містить шкідливі файли.
Крім того, пристрої з високим енергоспоживанням — вентилятори, обігрівачі, грілки та LED-лампи — можуть працювати нестабільно або не запускатися взагалі.